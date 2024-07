Geführte Wattwanderung zum Sonnenaufgang im Nordseebad Otterndorf

Das Nordseebad Otterndorf lädt zu einem einzigartigen Erlebnis ein: den Sonnenaufgang bei einer geführten Wattwanderung zu erleben. Diese besondere Veranstaltung bietet die Möglichkeit, den atemberaubenden Anblick des Sonnenaufgangs über dem Wattenmeer zu erleben und die Schönheit der Natur in ihrer reinsten Form zu genießen.Die geführte Wattwanderung „Sonnenaufgang im Watt“ ist ein unverwechselbares Naturerlebnis, das die Gelegenheit bietet, fast allein den frühmorgendlichen Zauber am Nordseestrand zu erleben, während die Sonne langsam über dem Horizont aufgeht.- Sonnenaufgang über dem Wattenmeer: Den beeindruckenden Anblick erleben, wie die Sonne langsam den Himmel erhellt und das Wattenmeer in warmes Licht taucht.- Naturbeobachtung: Mehr über die faszinierende Tier- und Pflanzenwelt des Wattenmeeres erfahren und die im und nah dem Meeresboden heimische Flora und Fauna in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten.- Ruhe und Entspannung: Eintauchen in die ruhige und entspannende Atmosphäre des Wattenmeeres in den frühen Morgenstunden – wenn außer einem selbst noch fast niemand am Strand unterwegs ist.Die Veranstaltung findet diesen Sommer an drei ausgewählten Terminen statt:- Freitag, 19. Juli, um 5.45 Uhr- Donnerstag, 1. August, um 5 Uhr- Samstag, 17. August, um 5.30 UhrDie Tickets gibt es nur im Vorverkauf in allen Reservix-Vorverkaufsstellen und auf otterndorf.de/ticketshop Anschließend ein leckeres Frühstück im Moin Hanspeter! Kiosk Seglertreff genießen oder ein Picknickkorb von dort mit auf den Deich oder an die Wasserkante nehmen und so voller Energie und aufgeladen mit Glücksmomenten in den Sommertag starten.Das Nordseebad Otterndorf freut sich darauf, Naturbegeisterte und Abenteurer zu diesem unvergesslichen Erlebnis willkommen zu heißen und gemeinsam den Sonnenaufgang im Watt zu genießen.Alle Infos und Details gibt es auf otterndorf.de/sonnenaufgang-im-watt Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:Stadt OtterndorfMarktstraße 2121762 Otterndorf