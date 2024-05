Führung über Lebensretter, Walfänger & Co.

30.04.2024:Rund 20 sehr unterschiedliche Schiffe liegen in den beiden zentralen Hafenbecken, dem Alten und dem Neuen Hafen. Ein Guide erklärt deren Geschichte und Besonderheiten und erzählt auch so manche Anekdote. Aber es wird nicht nur geschaut und gelauscht, sondern Schifffahrt zum Anfassen ermöglicht. Mit dem Besuch der „Seefalke“ aus dem Jahr 1924 besteigen die Teilnehmenden einen echten Lebensretter. Dank seiner technischen Ausstattung und seiner spezialisierten Besatzung rettete er viele Jahre zahlreiche Seeleute und Schiffe aus Seenot.1939 ließ der Margarineproduzent Walter Rau das neunte Schiff einer Serie von Walfangschiffen, die „Rau IX“, im heutigen Bremerhaven bauen. Walfett war bis ins 20. Jahrhundert Hauptbestandteil von Margarine.Das Kraftpaket „Wal“ wurde 1938 in Stettin gebaut und hat als Dampf-Eisbrecher über rund 50 Jahre den Nord-Ostsee-Kanal schiffbar gehalten, wenn Eis diese wichtigste Schifffahrtsstraße der Welt zu blockieren drohte.Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:Erlebnis BremerhavenGesellschaft für Touristik, Marketing und Veranstaltungen mbHi.A. Tanja AlbertMarketing und Kommunikation