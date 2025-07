Ferienzeit ist Lükko-Zeit – Erweiterte Sommeröffnungszeiten im Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus in Greetsiel

Beim Kinderschminken verwandeln sich die Kleinen in wilde Tiere, zauberhafte Fabelwesen oder coole Superhelden.

In der Kinderdisco wird gemeinsam mit Maskottchen Lükko getanzt, gelacht und gesungen.

An der Feuerschale warten duftendes Stockbrot und süße Marshmallows auf hungrige Abenteurer.

Und wenn das Wetter mitspielt, geht’s raus auf den Abenteuerspielplatz!

Montag: 10:00 – 12:30 Uhr & 14:00 – 18:00 Uhr – „Komm spielen!“

Dienstag & Mittwoch: 10:00 – 12:30 Uhr & 14:00 – 18:00 Uhr – Basteltag

Donnerstag: 10:00 – 12:30 Uhr – „Komm spielen!“ & 14:00 – 20:00 Uhr – Lükko-Tag

Freitag: 10:00 – 12:30 Uhr – „Komm spielen!“

Samstag & Sonntag: 10:00 – 14:00 Uhr – „Komm spielen!“

Im Sommer 2025 erwartet Familien im Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus ein ganz besonderes Ferienprogramm! Vom 30. Juni bis zum 31. August lädt das beliebte Kinderhaus kleine Gäste und ihre Familien zu kreativen, fröhlichen und abenteuerlichen Stunden ein – mit erweiterten Öffnungszeiten und tollen Aktionen.Ein echtes Highlight ist der lange Lükko-Tag, der jeden Donnerstag von 14 bis 20 Uhr stattfindet. Dann wird das Kinderhaus zum kunterbunten Erlebnisparadies:Jeden Dienstag und Mittwoch steht das Kinderhaus im Zeichen von Bastelspaß. Dabei gibt es jeden Tag ein neues, thematisch passendes Angebot – von der Blumenkette über den Strandkorb bis hin zur lustigen Möwe oder dem Regenbogenfisch.Hier die Bastelhighlights im Überblick:Dienstag: 01.07.: BlumenketteMittwoch: 02.07.: BlumeDienstag: 08.07.: StrandkorbMittwoch: 09.07.: VogelnestDienstag: 15.07.: Sommervögel bastelnMittwoch: 16.07.: SeetierkranzDienstag: 22.07.: UnterwasserspaßMittwoch: 23.07.: LeuchtturmDienstag: 29.07.: maritimes MobileMittwoch: 30.07.: lustige MöweDienstag: 05.08. SchildkröteMittwoch: 06.08. AquariumDienstag: 12.08. maritimes BildMittwoch: 13.08. RegenbogenfischDienstag: 19.08. StrandkorbMittwoch: 20.08. Kleine QuallenDienstag: 26.08. Sommer- SchmetterlingeMittwoch: 27.08. lustige KäferAlle Angebote sind liebevoll vorbereitet und für Kinder jeden Alters geeignet.Das engagierte Team des Lükko-Leuchtturm-Kinderhauses – Anke Hinrichs (Leitung), Kathy Müller, Bärbel Ites-Eden, Pia Waldau sowie die Schüler Till Hinrichs und Fynn-Ole Müller – freut sich auf zahlreiche kleine Besucher und viele unvergessliche Ferienmomente.Also nichts wie hin – Lükko wartet schon!Weitere Informationen vor Ort oder bei der Tourist-Information Krummhörn-Greetsiel.