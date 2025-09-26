Extremwetter im Ohr: Klimahaus startet zweite Podcast-Staffel
„GradWandel“ bringt ab 30. September wieder Wissen auf die die Ohren
Zu Wort kommen namhafte Experten, die wichtige Aspekte des Themas allgemeinverständlich erklären. So erläutert in der ersten Folge Tagesthemen-Moderatorin Pila Bossmann, wann man von Extremwetter spricht und was auf Deutschland aufgrund der klimatischen Veränderungen zukommen wird. Frank Böttcher, Buchautor, Moderator und Veranstalter wird in der zweiten Folge über den von ihm gegründeten „ExtremWetterKongress“ sprechen, der im September zum 15. Mal in Hamburg stattfindet und rund 150 Fachleute in Workshops und Vorträgen zusammenführt. Mit Dr. Friederike Otto ist in der dritten Folge eine international renommierte Wissenschaftlerin zu Gast. Sie und ihr Team können nachweisen, welchen Einfluss der menschgemachte Klimawandel auf einzelne Extremwetterereignisse hat. Der Klimaforscherin begegnen die Besucher auch in der Ausstellung Wetterextreme. Unter dem Motto „Rechtzeitig gewarnt ist halb gerettet“ führt Dr. Benni Thiebes, Geschäftsführer Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge, in der vierten Folge aus, wie sich Deutschland nicht nur technologisch, sondern auch mental noch stärker auf Klima-Katastrophen einstellen kann. Wodurch die Stadt Köln zu einem Vorbild für Klimaanpassung geworden ist, erläutert deren Umweltdezernent William Wolfgramm in der letzten Episode. Die zweite Staffel wird ab September jeweils am letzten Dienstag im Monat ausgespielt und ist kostenfrei auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar und auf der Website www.klimahaus-bremerha...de/podcast
