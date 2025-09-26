Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1037221

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland http://tano.travel
Ansprechpartner:in Frau Brigitte Hainzer +49 4421 3596811
Logo der Firma TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Extremwetter im Ohr: Klimahaus startet zweite Podcast-Staffel

„GradWandel“ bringt ab 30. September wieder Wissen auf die die Ohren

(lifePR) (Bremerhaven, )
Pünktlich zum Internationalen Podcast-Tag am 30. September startet das Klimahaus Bremerhaven mit der zweiten Staffel seines Podcasts „GradWandel“. Nachdem in der ersten Staffel die Themen der Sonderausstellung KLIMA_X näher beleuchtet wurden, beschäftigt sich der Inhouse-produzierte Podcast mit extremer Hitze und Dürre, Starkregen und Orkanen. „Extremwetter ist das spürbarste und deutlichste Zeichen des Klimawandels. Mit „GradWandel“ bringen wir dieses wichtige Thema verständlich auf die Ohren und machen zugleich auf das Klimahaus und seine neue Dauerausstellung Wetterextreme aufmerksam“, erläutert Pressesprecherin und Podcast-Gastgeberin Dörte Behrmann.

Zu Wort kommen namhafte Experten, die wichtige Aspekte des Themas allgemeinverständlich erklären. So erläutert in der ersten Folge Tagesthemen-Moderatorin Pila Bossmann, wann man von Extremwetter spricht und was auf Deutschland aufgrund der klimatischen Veränderungen zukommen wird. Frank Böttcher, Buchautor, Moderator und Veranstalter wird in der zweiten Folge über den von ihm gegründeten „ExtremWetterKongress“ sprechen, der im September zum 15. Mal in Hamburg stattfindet und rund 150 Fachleute in Workshops und Vorträgen zusammenführt. Mit Dr. Friederike Otto ist in der dritten Folge eine international renommierte Wissenschaftlerin zu Gast. Sie und ihr Team können nachweisen, welchen Einfluss der menschgemachte Klimawandel auf einzelne Extremwetterereignisse hat. Der Klimaforscherin begegnen die Besucher auch in der Ausstellung Wetterextreme. Unter dem Motto „Rechtzeitig gewarnt ist halb gerettet“ führt Dr. Benni Thiebes, Geschäftsführer Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge, in der vierten Folge aus, wie sich Deutschland nicht nur technologisch, sondern auch mental noch stärker auf Klima-Katastrophen einstellen kann. Wodurch die Stadt Köln zu einem Vorbild für Klimaanpassung geworden ist, erläutert deren Umweltdezernent William Wolfgramm in der letzten Episode. Die zweite Staffel wird ab September jeweils am letzten Dienstag im Monat ausgespielt und ist kostenfrei auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar und auf der Website www.klimahaus-bremerha...de/podcast

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner
Klimahaus Bremerhaven GmbH
Am Längengrad 8
27568 Bremerhaven
www.klimahaus-bremerhaven.de

Website Promotion

Website Promotion

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.