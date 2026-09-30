Europas Tourismus blickt nach Bremerhaven
Internationale TOURBO-Abschlusskonferenz bringt Fachleute aus Europa in die Seestadt
Die Konferenz dreht sich um zwei der zentralen Zukunftsthemen der Tourismusbranche: Nachhaltigkeit und Digitalisierung. TOURBO verfolgt das Ziel, insbesondere kleine und mittlere Tourismusunternehmen bei diesem doppelten Wandel zu unterstützen und regionale Tourismusstrategien entsprechend weiterzuentwickeln.
Das Projekt ist Teil des EU-Programms Interreg Europe, läuft seit März 2023 und geht noch bis Mai 2027. Sein Gesamtvolumen beträgt rund 1,95 Millionen Euro. Die Erlebnis Bremerhaven GmbH vertritt gemeinsam mit der Stadt Bremerhaven Deutschland. Weitere Partner kommen aus Spanien, Finnland, Bulgarien, Albanien, Italien, Griechenland, Kroatien und Irland. Federführend ist die
Handels-, Industrie- und Schifffahrtskammer Sevilla.
„Der direkte Dialog zwischen regionalen Akteurinnen und Akteuren sowie unseren europäischen Partnerregionen war eine hervorragende Gelegenheit, neue Impulse für die Entwicklung des Tourismus zu gewinnen. Wir konnten internationale Netzwerke ausbauen und voneinander lernen“, sagt Michael Gerber, Geschäftsführer der Erlebnis Bremerhaven GmbH.
Erfolgreiche Beispiele aus anderen Ländern
In den vergangenen Jahren haben sich die Partner darüber ausgetauscht, wie touristische Unternehmen und Destinationen auf Herausforderungen wie Klimawandel, Digitalisierung und verändertes Reiseverhalten reagieren können. Dazu gehörten internationale Projekttreffen, Studienreisen und der Austausch mit Unternehmen und politischen Entscheidern. Ganz wichtig: erfolgreiche Beispiele aus anderen Ländern zu sammeln. Ziel ist es, Erfahrungen aus anderen Regionen für die eigene Arbeit nutzen zu können und eigene Lösungsideen einzubringen.
„Die Impulse aus dem TOURBO-Netzwerk helfen uns, unseren Tourismus nachhaltiger und digitaler aufzustellen. Beispiele anderer Länder haben uns gezeigt, was möglich ist und welche Ansätze sich auf Bremerhaven übertragen oder für unsere Anforderungen weiterentwickeln lassen“, sagt Franziska Stenzel, Projektmanagerin bei der Erlebnis Bremerhaven GmbH.
Die Abschlusskonferenz soll deshalb nicht nur Bilanz ziehen. Internationale Expertinnen und Experten, Projektpartner sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Tourismus, Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft diskutieren darüber, wie aus Strategien konkrete Maßnahmen entstehen können und die langfristig wirken.
Seestadt stellt touristische Entwicklung von
Dass die Abschlusskonferenz in Bremerhaven stattfindet, bietet zugleich Gelegenheit, den europäischen Gästen die touristische Entwicklung der Seestadt vorzustellen. Besuche führen unter anderem ins Deutsche Auswandererhaus und das Klimahaus. Zum Abschluss ist ein gemeinsames Essen im Fischkochstudio vorgesehen. Damit wird Bremerhaven für drei Tage selbst zum europäischen Praxisbeispiel und zur Plattform für den internationalen Wissenstransfer. „Es war spannend zu sehen, wie andere Regionen Nachhaltigkeit umsetzen. Wir nehmen viele Ideen mit, die sich in Bremerhaven weiterentwickeln lassen, besonders im Zusammenspiel von Tourismus und Klimaschutz“, sagt EU-Referentin Claudia Harms vom Referat für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft.
Auch nach der Konferenz geht die Arbeit weiter. TOURBO läuft offiziell bis Ende Mai 2027. Weitere Informationen zum Projekt gibt es unter www.bremerhaven.de/TOURBO.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Erlebnis Bremerhaven
Gesellschaft für Touristik, Marketing und Veranstaltungen mbH
H.-H.-Meier-Straße 6, 27568 Bremerhaven
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