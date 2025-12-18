Kontakt
„Etwas zurückgeben“: Initiative und Engagement im Urlaub

Gäste auf Juist realisieren Events

(lifePR) (Juist, )
Wenn Gäste im Urlaub etwas Gutes tun wollen: Auf der Insel Juist entstand, basierend auf der Idee einer Dame, das Konzept „Gäste für Gäste“. „Gäste für Gäste“ ist der Name für kostenfreie Veranstaltungen, die Gäste für andere Gäste in ihrem Urlaub stattfinden lassen. Bei diesem Veranstaltungen im kleinen Rahmen geht es darum, ohne kommerziellen Nutzen der Insel „etwas zurückzugeben“.

Gäste für Gäste auf Juist: Wenn Gäste der Insel „etwas zurückgeben“ möchten

Das Konzept „Gäste für Gäste“ entstand aus einem Zufall. Ein Gast meldete sich bei der Kurverwaltung mit dem Vorschlag, kostenfrei eine Lesung für Kinder anzubieten, und der Frage, ob sie dafür einen Raum im Haus des Kurgastes kostenfrei nutzen dürfte. Die Kurverwaltung machte dies gerne möglich. Auf die Frage, wie die Dame denn auf die Idee käme, von sich aus eine Lesung auszurichten, sagte sie, dass sie der „Insel etwas zurückgeben“ wollte.

Diese Initiative teilten nach und nach mehr Gäste, sodass eine abwechslungsreiche Veranstaltungsreihe entstand – von Gästen für Gäste auf der Nordseeinsel Juist.

In Zukunft sollen weitere Veranstaltungen von Gästen für Gäste auf Juist stattfinden. Die Kurverwaltung Juist freut sich über Anfragen und Vorschläge.

Alle Informationen zu den Veranstaltungen auf Juist finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist: https://www.juist.de/auf-der-insel/veranstaltungen/veranstaltungskalender

Über Juist: 

Die Insel Juist ist gezeitenabhängig und autofrei. Juist ist in der Regel mit der großen Inselfähre innerhalb von ca. 90 Minuten nur einmal am Tag erreichbar. So entsteht Langsamkeit auf der Insel. Ein Großteil des Eilands liegt im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer und wird durch entsprechende Schutzzonen geschützt. So entsteht die einmalige Juister Natur, die in Gästen den Wunsch weckt, sich aktiv zu engagieren.

Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/

