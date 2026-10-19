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Esens-Bensersiel: Musik, Laternen und kulinarische Angebote sorgten für einen stimmungsvollen Herbstabend in Bensersiel

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Am 16. Oktober fand das zweite Herbstfest im Kurpark statt. Trotz des wechselhaften Wetters wurde die Veranstaltung von Gästen und Einheimischen sehr gut angenommen. Mit einem abwechslungsreichen Programm, kreativen Aktionen für Kinder, musikalischer Unterhaltung und verschiedenen Kunsthandwerkerständen bot die Veranstaltung einen gelungenen Anlass, gemeinsam einen herbstlichen Abend zu verbringen.

Den Auftakt machten die jüngsten Gäste beim Laternenbasteln, bei dem sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnten. Anschließend zog der Jugendspielmannszug der Schützencompagnie Esens gemeinsam mit den Kindern vom Strandportal in den Kurpark und eröffnete das Herbstfest musikalisch. Der stimmungsvoll beleuchtete Kurpark mit seinen herbstlichen Lichteffekten bildete dabei den passenden Rahmen für den Abend.

Die Geschäftsführerin der Esens-Bensersiel Tourismus GmbH, Claudia Eilts, begrüßte die Gäste und bedankte sich bei allen fleißigen Helferinnen und Helfern, die mit ihrem Einsatz zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen hatten.

Für die weitere musikalische Unterhaltung am Abend sorgte Oliver Jüchems, der mit seiner Musik für gute Stimmung im Kurpark sorgte. An den Kunsthandwerkerständen gab es allerlei Handgefertigtes zu entdecken. Auch kulinarisch wurde einiges geboten, sodass die Gäste den Abend in gemütlicher Atmosphäre genießen konnten.

Trotz der herbstlichen Wetterbedingungen zeigte sich, dass das Veranstaltungsformat bei Einheimischen und Urlaubsgästen gleichermaßen gut ankommt. Das zweite Herbstfest im Kurpark Bensersiel bot einen abwechslungsreichen Abend für die ganze Familie und stimmte auf die gemütliche Herbstzeit ein.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Tobias Hartz
Leitung Marketing & Animation

Esens-Bensersiel Tourismus GmbH 
Am Strand 8
26427 Bensersiel
Telefon +49 4971 / 917167
Mobil    +49 151 / 58209846

tobias.hartz@bensersiel.de
www.bensersiel.de

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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