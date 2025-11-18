Kontakt
Erneute DTV-Zertifizierung: Tourist-Information Sahlenburg erhält i-Marke mit Spitzenwertung

Die Tourist-Information in Sahlenburg wurde erneut erfolgreich mit der i-Marke des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) ausgezeichnet. Die Re-Zertifizierung bestätigt einmal mehr die hohe Qualität der Serviceleistungen für Gäste vor Ort.

Die Bewertung des DTV umfasst eine Vielzahl von Kriterien, die für eine moderne und serviceorientierte Tourist-Information von Bedeutung sind. Dazu zählen unter anderem die Beratung und der Service am Counter, der Grad der Digitalisierung, das Qualitätsbewusstsein sowie das Einbinden und Pflegen regionaler Netzwerke.

Besonders hervorzuheben ist das Ergebnis des Mystery-Checks, bei dem die Tourist-Information Sahlenburg auch in diesem Jahr die Höchstwertung von 100 Prozent erzielte. „Diese volle Punktzahl zeigt, wie engagiert und professionell unser Team arbeitet. Darauf sind wir außerordentlich stolz“, betont Melanie Kuske, Teamleiterin Service bei der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH.

Auch im Gesamtergebnis konnte eine deutliche Steigerung erreicht werden: Während die Tourist-Information 2022 noch 105 von 120 Punkten (88 Prozent) erhielt, überzeugte sie in der aktuellen Bewertung mit 112 Punkten (93 Prozent). Dieses Plus ist besonders bemerkenswert, da der Kriterienkatalog des DTV 2023 umfassend überarbeitet und vor allem im Bereich Nachhaltigkeit deutlich anspruchsvoller gestaltet wurde.

Zum Vergleich: Der derzeitige Bundesdurchschnitt liegt bei 67 Prozent, ein weiterer Beleg für die herausragende Qualität der Tourist-Information in Sahlenburg.

„Diese Auszeichnung ist ein starkes Signal für unsere Gäste und für die gesamte Tourismusdestination Cuxhaven. Sie zeigt, dass wir kontinuierlich an unseren Angeboten arbeiten und höchste Standards erfüllen – auch unter verschärften Bedingungen“, so Olaf Raffel, Kurdirektor und Geschäftsführer der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH

Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH

 Katharina Ziersch
(Presse und Öffentlichkeitsarbeit) 

Cuxhavener Straße 92, 27476 Cuxhaven
Telefon: +49(4721) 404126
Mobil: +49(160) 94845646

E-Mail: ziersch@tourismus.cuxhaven.de
Web: www.nordseeheilbad-cuxhaven.de  

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

