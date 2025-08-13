Entspannen und Genießen beim Wellnesstag „Ernte“ im Wohlfühlbad Koppke Greetsiel
am Dienstag, 19. August 2025, von 11:00 bis 22:00 Uhr
Ab 16:00 Uhr wird in der Sauna eine Auswahl an saisonal inspirierten Spezial-Aufgüssen angeboten – von belebend bis tiefenentspannend. Die natürlichen Aromen und sommerlichen Düfte lassen Körper und Geist zur Ruhe kommen. Für das passende Wohlfühlambiente sorgen frisches Obst, kleine sowie liebevoll arrangierte Überraschungen.
Bewegung kommt ebenfalls nicht zu kurz: Von 19:15 bis 19:45 Uhr lädt das Team zur kostenlosen Wassergymnastik im Schwimmbad ein – ein sanftes Training mit hohem Erfrischungsfaktor.
Im Bistro wartet das Tagesangebot – ein Weizenbier (wahlweise hell, dunkel oder alkoholfrei) mit einer Brezel – für nur 5 €.
Das gesamte Programm ist im regulären Eintrittspreis enthalten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wer sich also eine kleine Auszeit vom Alltag gönnen möchte, ist am 19. August im Wohlfühlbad Koppke genau richtig – für einen genussvollen Kurzurlaub voller Entspannung und Sommerstimmung.
Wohlfühlbad Koppke – einfach ankommen, abschalten und genießen.
Erweiterte Öffnungszeiten noch bis zum 24. August:
Während der Sommerferien hat das Koppke erweiterte Öffnungszeiten. Ob zum gemütlichen Baden, entspannten Saunieren oder einfach zum Abschalten – in den Ferien ist mehr Zeit für Erholung und Entspannung.
Die Öffnungszeiten im Überblick:
Schwimmbad:
Mo., Di., Do.: 11:00 Uhr – 18:00 Uhr
Mi., & Fr.: 12:00 Uhr – 18:00 Uhr
Sa.: 10:00 Uhr – 13:00 Uhr / 14:00 Uhr – 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen
So.: 10:00 Uhr – 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Besonderheiten:
Di. & Do.: 19:00 Uhr – 20:00 Uhr Aquafitness
Mi. & Fr.: 08:30 Uhr – 10:00 Uhr Seniorengymnastik & Seniorenbaden
Mi. & Fr.: 10:00 Uhr – 12:00 Uhr Babyschwimmen
Sauna:
Mo. Di. Do. Fr.: 11:00 Uhr – 22:00 Uhr
Mi.: Damensauna 09:00 Uhr – 22:00 Uhr
Samstag und Sonntag 10:00 bis 18:00 Uhr
Weitere Informationen zu Eintrittspreisen und Angeboten gibt es unter www.koppke-greetsiel.de.
Touristische Infos zur Krummhörn
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest
