„Elführtje“ mit Daje und Geeske in Greetsiel – Brauchtum und inszenierte Kostümführung am Freitag, dem 14.11.2025
Die charmante Kostümführung verbindet Wissen und Unterhaltung. Daje und Geeske erzählen humorvoll und lebendig von den Traditionen und Gebräuchen der Region sowie von Geschichten über Land und Leute. Dabei wechseln sie gekonnt zwischen Hoch- und Plattdeutsch und schaffen eine authentische Atmosphäre. Musikalisch untermalt wird das Erlebnis mit traditionellen ostfriesischen Liedern, bei denen gerne mitgesungen werden darf.
Die Veranstaltung ist ein Muss für alle, die Brauchtum und regionale Kultur hautnah erleben möchten. Die Teilnahme kostet 26 Euro pro Person, mit der NordseeCard 23 Euro. Für Kinder gilt der halbe Preis. Wichtiger Hinweis: Da die Plätze begrenzt sind, wird um eine frühzeitige Buchung gebeten. Tickets sind online im Ticket-Shop unter https://shop.greetsiel.de/... erhältlich.
Weitere Termine folgen am Freitag, 21. und 28. November sowie am 05. Dezember 2025, jeweils von 11 bis 12:30 Uhr.
Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt Ostfrieslands und lassen Sie sich von Daje und Geeske in vergangene Zeiten entführen – ein Erlebnis, das lange in Erinnerung bleibt!
Treffpunkt: Moin Moin, Mühlenstraße 22, 26736 Greetsiel
Beginn: 11 Uhr
Dauer: ca. 1,5 Stunden
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2024:
Gästeankünfte 156.068 Übernachtungszahlen 838.970
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest
Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/
