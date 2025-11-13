Kontakt
„Elführtje“ mit Daje und Geeske in Greetsiel – Brauchtum und inszenierte Kostümführung am Freitag, dem 14.11.2025

Ein besonderes Erlebnis erwartet Besucher*innen des idyllischen Fischerdorfes Greetsiel in der Gemeinde Krummhörn: Im ehemaligen Kolonialwarenladen, dem heutigen Restaurant „Moin Moin“ in der Mühlenstraße, laden Daje und Geeske zu einer unterhaltsamen Reise in die Vergangenheit ein. Die beiden historischen Persönlichkeiten der Krummhörn heißen ihre Gäste herzlich willkommen, um bei einem kleinen Imbiss mit ostfriesischen Spezialitäten sowie einem Damen- oder Herrengedeck – selbstverständlich auch alkoholfrei – eine fröhliche Stunde zu verbringen. Beginn ist um 11 Uhr – Zeit zum „Elführtje“.

Die charmante Kostümführung verbindet Wissen und Unterhaltung. Daje und Geeske erzählen humorvoll und lebendig von den Traditionen und Gebräuchen der Region sowie von Geschichten über Land und Leute. Dabei wechseln sie gekonnt zwischen Hoch- und Plattdeutsch und schaffen eine authentische Atmosphäre. Musikalisch untermalt wird das Erlebnis mit traditionellen ostfriesischen Liedern, bei denen gerne mitgesungen werden darf.

Die Veranstaltung ist ein Muss für alle, die Brauchtum und regionale Kultur hautnah erleben möchten. Die Teilnahme kostet 26 Euro pro Person, mit der NordseeCard 23 Euro. Für Kinder gilt der halbe Preis. Wichtiger Hinweis: Da die Plätze begrenzt sind, wird um eine frühzeitige Buchung gebeten. Tickets sind online im Ticket-Shop unter https://shop.greetsiel.de/... erhältlich.

Weitere Termine folgen am Freitag, 21. und 28. November sowie am 05. Dezember 2025, jeweils von 11 bis 12:30 Uhr.

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt Ostfrieslands und lassen Sie sich von Daje und Geeske in vergangene Zeiten entführen – ein Erlebnis, das lange in Erinnerung bleibt!

Treffpunkt: Moin Moin, Mühlenstraße 22, 26736 Greetsiel
Beginn: 11 Uhr
Dauer: ca. 1,5 Stunden

Touristische Infos zur Krummhörn

Statistische Zahlen für das Jahr 2024:
Gästeankünfte                 156.068                                Übernachtungszahlen   838.970

Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten

Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.

Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.

Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest

Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Nähere Infos erhalten Sie bei:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Maike Habben
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: (0 49 26) 91 88 18
maike.habben@greetsiel.de

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

