Ein Hafen aus dem Nichts – Von der Kunst, im Wattenmeer einen Hafen anzulegen

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Carolinensiel ist ein noch recht junger Hafen. Vor wenigen Jahrhunderten war hier eine weite Wattenbucht. Auf einem kleinen Rundgang um den Museumshafen am Freitag, 15. August um 17 Uhr erläutert Geograph Peter Kremer die Schwierigkeiten, im Wattenmeer einen Hafen anzulegen und Schifffahrt zu betreiben. Treffpunkt ist vor dem Groot Hus. Nach einer kleinen Pause in der Sielscheune der Alten Pastorei bei ostfriesischem Tee gibt es eine Führung durch die Ausstellung über die Harlebucht, in der zu sehen ist, wie es aussah, bevor der Carolinensieler Hafen 1729 eingerichtet wurde.

Die Führung findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „freitags im Museum“ des Deutschen Sielhafenmuseums in Carolinensiel statt.

Karten sind an der Tageskasse und vergünstigt im Vorverkauf unter www.carolinensiel.de oder 04464-86930 erhältlich. Weitere Veranstaltungen unter www.dshm.de.

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

