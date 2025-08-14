Ein Hafen aus dem Nichts – Von der Kunst, im Wattenmeer einen Hafen anzulegen
Die Führung findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „freitags im Museum“ des Deutschen Sielhafenmuseums in Carolinensiel statt.
Karten sind an der Tageskasse und vergünstigt im Vorverkauf unter www.carolinensiel.de oder 04464-86930 erhältlich. Weitere Veranstaltungen unter www.dshm.de.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Deutsches Sielhafenmuseum
Pumphusen 3
26409 Carolinensiel
e-Mail: info@dshm.de
http: www.dshm.de