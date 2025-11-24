Kontakt
Dornum: Weihnachtsmarkt am Schloss Dornum öffnet

Mit dem Weihnachtsmarkt am Schloss beginnt in Dornum die stimmungsvollste Zeit des Jahres. Der Markt öffnet am 27. November und gilt längst als fester Termin für viele Gäste und Einheimische. Die historische Schlossanlage bildet dabei die Kulisse für Handwerk, Gastronomie und ein abwechslungsreiches Programm. Besonders in den Abendstunden wirkt das Wasserschloss eindrucksvoll. Mit der rundum gesetzten Beleuchtung wird es zum Blickfang des Marktes und gibt dem Weihnachtsmarkt seine besondere Atmosphäre.

Im Schloss und in den Nebengebäuden präsentieren Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker aus der Region ihre Arbeiten. Das Angebot reicht von Holz- und Keramikobjekten bis zu Schmuckstücken und winterlichen Dekorationen. Auf dem Schlossplatz und im Innenhof stehen die liebevoll dekorierten Holzhütten mit dem gastronomischen Angebot. Dort werden regionale Spezialitäten, süße Leckereien und warme Getränke angeboten.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm, das sich auf den Rittersaal und die Bühne auf dem Schlossplatz verteilt. Dort gibt es an allen Öffnungstagen Livemusik verschiedener regionaler Künstlerinnen und Künstler. Ergänzt wird das Bühnenprogramm durch Zaubershows und weitere Darbietungen. Für Kinder gibt es viele kleine Höhepunkte: Kinderschminken, Popcorn am Lagerfeuer und eine Entdeckerreise über das Gelände. Traditionell gehören auch der tägliche Besuch des Weihnachtsmanns und die Tombola zum Angebot. Neu in diesem Jahr sind die Schlossführungen, die von Schülerinnen und Schülern der Realschule angeboten werden. Sie ermöglichen einen kurzen Einblick in das Schloss abseits des Marktgeschehens. Das vollständige Programm steht online unter dornum.de.

Wie im vergangenen Jahr sind Ein- und Ausgang getrennt. Der Zugang erfolgt über die Brücke am Schlosswald, der Ausgang führt durch den Torbogen am Uhrenturm in Richtung Ortskern.

Der Eintritt beträgt 3,00 Euro, das 4-Tage-Ticket kostet 7,50 Euro. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Tickets gibt es an der Tageskasse und online über Eventim.

Öffnungszeiten des Dornumer Weihnachtsmarktes:

27.11. Donnerstag 16:00 - 20:00 Uhr

28.11. Freitag 16:00 - 21:00 Uhr

29.11. Samstag 12:00 - 21:00 Uhr

30.11. Sonntag 12:00 - 19:00 Uhr

04.12. Donnerstag 16:00 - 20:00 Uhr

05.12. Freitag 16:00 - 21:00 Uhr

06.12. Samstag 12:00 - 21:00 Uhr

07.12. Sonntag 12:00 - 19:00 Uhr

Weitere Informationen auf dornum.de

