Dornum: Weihnachtsmarkt am Schloss Dornum öffnet
Im Schloss und in den Nebengebäuden präsentieren Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker aus der Region ihre Arbeiten. Das Angebot reicht von Holz- und Keramikobjekten bis zu Schmuckstücken und winterlichen Dekorationen. Auf dem Schlossplatz und im Innenhof stehen die liebevoll dekorierten Holzhütten mit dem gastronomischen Angebot. Dort werden regionale Spezialitäten, süße Leckereien und warme Getränke angeboten.
Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm, das sich auf den Rittersaal und die Bühne auf dem Schlossplatz verteilt. Dort gibt es an allen Öffnungstagen Livemusik verschiedener regionaler Künstlerinnen und Künstler. Ergänzt wird das Bühnenprogramm durch Zaubershows und weitere Darbietungen. Für Kinder gibt es viele kleine Höhepunkte: Kinderschminken, Popcorn am Lagerfeuer und eine Entdeckerreise über das Gelände. Traditionell gehören auch der tägliche Besuch des Weihnachtsmanns und die Tombola zum Angebot. Neu in diesem Jahr sind die Schlossführungen, die von Schülerinnen und Schülern der Realschule angeboten werden. Sie ermöglichen einen kurzen Einblick in das Schloss abseits des Marktgeschehens. Das vollständige Programm steht online unter dornum.de.
Wie im vergangenen Jahr sind Ein- und Ausgang getrennt. Der Zugang erfolgt über die Brücke am Schlosswald, der Ausgang führt durch den Torbogen am Uhrenturm in Richtung Ortskern.
Der Eintritt beträgt 3,00 Euro, das 4-Tage-Ticket kostet 7,50 Euro. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Tickets gibt es an der Tageskasse und online über Eventim.
Öffnungszeiten des Dornumer Weihnachtsmarktes:
27.11. Donnerstag 16:00 - 20:00 Uhr
28.11. Freitag 16:00 - 21:00 Uhr
29.11. Samstag 12:00 - 21:00 Uhr
30.11. Sonntag 12:00 - 19:00 Uhr
04.12. Donnerstag 16:00 - 20:00 Uhr
05.12. Freitag 16:00 - 21:00 Uhr
06.12. Samstag 12:00 - 21:00 Uhr
07.12. Sonntag 12:00 - 19:00 Uhr
Weitere Informationen auf dornum.de
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Tourismus GmbH Gemeinde Dornum
Hafenstraße 3
26553 Dornum
Nordseebad Dornumersiel
Telefon: 04933 / 91110
Fax: 04933 / 911115
Email: info@dornum.de
www.dornum.de