Dornum: Neuer Indoorspielpark AndersWelt eröffnet am 3. April – Testtag für Kindergärten und Grundschulen am 20. März
Im Mittelpunkt stehen vielfältige Spiel- und Bewegungsangebote für Kinder. Der Testtag dient dazu, das Angebot vor dem offiziellen Start unter realen Bedingungen zu erproben.
Für den Praxistest stehen insgesamt zehn Plätze zur Verfügung. Teilnehmen können die ersten zehn Gruppen, die sich anmelden. Bewerbungsschluss ist der 11. März 2026.
So funktioniert die Bewerbung:
Interessierte Einrichtungen senden bis zum 11. März 2026 eine kurze E-Mail an info@dornum.de.
In der Nachricht sollten folgende Angaben enthalten sein:
Name der Einrichtung, Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner, eine kurze Vorstellung der Gruppe sowie eine kurze Begründung, warum die Gruppe gern am Testtag teilnehmen möchte.
Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten die teilnehmenden Gruppen eine Bestätigung sowie weitere organisatorische Informationen.
Mit dem Testtag sammelt die Tourismus GmbH Gemeinde Dornum wertvolle Praxiserfahrungen vor dem offiziellen Start der AndersWelt am 3. April und ermöglicht Schulen und Kindergärten, das neue Angebot frühzeitig kennenzulernen.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Tourismus GmbH Gemeinde Dornum
Lina Caspers
Marketing
Telefon: 04933 911126
E-Mail: l.caspers@dornum.de
dornum.de