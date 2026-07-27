Dornum: Frühstück am Strand geht in die dritte Runde
Hintergrund ist, dass sich trotz intensiver Bemühungen kein Gastronom gefunden hat, der die Bewirtung übernimmt. Die Tourismus GmbH Gemeinde Dornum hat sich deshalb für ein neues Konzept entschieden.
„Für uns war schnell klar, dass wir die Veranstaltung nicht ausfallen lassen möchten. Deshalb haben wir nach einer Alternative gesucht und freuen uns, dass das Frühstück am Strand auch in diesem Jahr stattfinden wird“, sagt Yasmin Zimmermann von der Eventabteilung der Tourismus GmbH Gemeinde Dornum.
Statt eines Frühstücksbuffets gibt es in diesem Jahr ein neues Konzept. Vor Ort können frische Brötchen, verschiedene Aufstriche und Beläge sowie Getränke erworben werden. Ein normales Brötchen kostet 0,50 Euro, ein Körnerbrötchen 1,00 Euro. Butter, Marmelade, Honig, Nutella, Frischkäse und Leberwurst sind für jeweils 0,50 Euro erhältlich. Kaffee, Tee, Saft, Wasser und Softgetränke kosten jeweils 2,50 Euro. Alles, was darüber hinaus zum persönlichen Frühstück gehört, bringen die Gäste selbst mit. Eigenes Geschirr und Besteck können ebenfalls gerne mitgebracht werden.
Das Frühstück beginnt bereits um 6 Uhr. In den frühen Morgenstunden können die Besucherinnen und Besucher den Sonnenaufgang über dem Wattenmeer erleben.
Zum Programm gehören an beiden Tagen Livemusik, Watterkundungen mit dem Nationalpark-Haus sowie Kinderanimation und eine Hüpfburg. Am Donnerstag begleitet Holger Aden den Morgen musikalisch, am Freitag übernimmt Helge Plavenieks. Die Watterkundungen beginnen am Donnerstag um 8 Uhr und am Freitag um 9 Uhr.
Die Teilnahme ist kostenlos. Parkmöglichkeiten stehen am Hafen zur Verfügung.
Weitere Informationen unter https://www.dornum.de/erlebnisse/veranstaltungen/veranstaltungskalender/top-events/fruehstueck-am-strand
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Tourismus GmbH Gemeinde Dornum
Lina Caspers
Marketing
Telefon: 04933 911126
E-Mail: l.caspers@dornum.de
dornum.de