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Dornum: Dornumersiel startet in die Freibadsaison

(lifePR) (Dornumersiel, )
Das Freibad in Dornumersiel startet am 23. Mai 2026 in die neue Badesaison. Besucherinnen und Besucher können sich auch in diesem Jahr auf angenehm temperiertes Wasser freuen.

In den vergangenen Wochen wurde das Becken wieder nach und nach mit Nordseewasser gefüllt. Als echtes Meerwasserfreibad wird das Wasser direkt aus der Nordsee in das Becken gepumpt. Da das Freibad dabei an die Gezeiten gebunden ist, kann das Wasser nur bei Hochwasser eingelassen werden. Für die Mitarbeitenden bedeutet das teilweise auch nächtliche Einsätze.

Geöffnet ist das Freibad bis zum 27. September 2026, dienstags bis sonntags von 10:00 bis 18:00 Uhr. Der Einlass ist jeweils bis 17:00 Uhr möglich, die Badezeit endet um 17:30 Uhr.

Neu in dieser Saison: In den Monaten Juli und August ist das Freibad nun auch montags geöffnet. In den vergangenen Jahren war dies personell nicht möglich. Durch die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung einer Mitarbeiterin zur Fachkraft für Bäderbetriebe stehen der Tourismus GmbH Gemeinde Dornum inzwischen zwei Fachkräfte zur Verfügung, sodass die erweiterten Öffnungszeiten umgesetzt werden können.

In den Monaten Mai, Juni und September bleibt das Freibad weiterhin montags geschlossen.

Nach einer wetterbedingt eher durchwachsenen Freibadsaison im vergangenen Jahr hofft das Team nun auf viele sonnige Tage und zahlreiche Badegäste in den kommenden Monaten.

Die Öffnungszeiten im Überblick:

23.05. – 27.09.2026

Dienstags bis sonntags 10:00 - 18:00 Uhr

Im Juli und August ist das Freibad auch montags geöffnet.

Weitere Informationen unter https://www.dornum.de/erlebnisse/im-wasser/freibad

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Tourismus GmbH Gemeinde Dornum

Lina Caspers
Marketing
Telefon: 04933 911126
E-Mail: l.caspers@dornum.de

dornum.de

 

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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