Dornum: Dornumersiel startet in die Freibadsaison
In den vergangenen Wochen wurde das Becken wieder nach und nach mit Nordseewasser gefüllt. Als echtes Meerwasserfreibad wird das Wasser direkt aus der Nordsee in das Becken gepumpt. Da das Freibad dabei an die Gezeiten gebunden ist, kann das Wasser nur bei Hochwasser eingelassen werden. Für die Mitarbeitenden bedeutet das teilweise auch nächtliche Einsätze.
Geöffnet ist das Freibad bis zum 27. September 2026, dienstags bis sonntags von 10:00 bis 18:00 Uhr. Der Einlass ist jeweils bis 17:00 Uhr möglich, die Badezeit endet um 17:30 Uhr.
Neu in dieser Saison: In den Monaten Juli und August ist das Freibad nun auch montags geöffnet. In den vergangenen Jahren war dies personell nicht möglich. Durch die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung einer Mitarbeiterin zur Fachkraft für Bäderbetriebe stehen der Tourismus GmbH Gemeinde Dornum inzwischen zwei Fachkräfte zur Verfügung, sodass die erweiterten Öffnungszeiten umgesetzt werden können.
In den Monaten Mai, Juni und September bleibt das Freibad weiterhin montags geschlossen.
Nach einer wetterbedingt eher durchwachsenen Freibadsaison im vergangenen Jahr hofft das Team nun auf viele sonnige Tage und zahlreiche Badegäste in den kommenden Monaten.
Die Öffnungszeiten im Überblick:
23.05. – 27.09.2026
Dienstags bis sonntags 10:00 - 18:00 Uhr
Im Juli und August ist das Freibad auch montags geöffnet.
Weitere Informationen unter https://www.dornum.de/erlebnisse/im-wasser/freibad
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Tourismus GmbH Gemeinde Dornum
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Marketing
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