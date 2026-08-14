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Dornum: Die Internationalen Sommerkonzerte NACHTORGEL BEI KERZENSCHEIN an der barocken Holy-Orgel Dornum zeigen unterschiedliche musikalische Facetten

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
In der von Kerzen erleuchteten St. Bartholomäuskirche Dornum können die Besucher:innen wieder den originalen Klängen der bedeutenden barocken Holy-Orgel aus dem Jahre 1711 lauschen: Freitags um 21 Uhr spielen international renommierte Organist:innen in den jährlichen Internationalen Sommerkonzerten NACHTORGEL BEI KERZENSCHEIN abwechslungsreiche Programme zu unterschiedlichen Themen mit Musik aus dem 16. bis 18. Jahrhundert von Sweelinck über Buxtehude bis hin zu Bach.    

Am 24.7. eröffnet Christa Rakich (Oberlin, USA) die Reihe mit nordeuropäischen sowie zeitgenössischen transatlantischen Klängen. Es folgt am 31.7. Michael Huss, Organist an der Schnitger-Orgel in Ganderkesee, mit einer musikalischen Reise von Süd- nach Nordeuropa unter dem Leitfaden chromatischer Orgelmusik des 16. und 17. Jahrhunderts. Eine musikalische Reise von Ost- nach Westeuropa präsentiert am 14.8. der polnische Organist Marek Toporowski (Kraków, Polen). Leonhard Tutzer (Bozen, Italien) stellt am 21.8. ein fiktives musikalisches Treffen der großen Orgelmeister Buxtehude, Reincken, Lübeck, Böhm und Bach dar. Das Abschlusskonzert am 28.8. gestalten Mechthild Karkow (Bremen), Barockvioline und Bernhard Klapprott (Weimar/Bremen) an der Orgel unter dem Motto „Norddeutsche Saiten- und Pfeifenklänge“, u.a. mit einem Werk des im benachbarten Esens geborenen Barockkomponisten Philipp Heinrich Erlebach. Zu Beginn der Konzerte gibt es jeweils eine kurze Einführung in das Programm und am Ende die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Umtrunk. Der Eintritt zu den Konzerten beträgt 14 € / 9 €.

Am Samstag, 22.8. um 11 Uhr können Kids und Teenies in der „Kids´HolyHour“ ca. 45 Minuten die Welt der Orgel erkunden in spannenden Dialogen zwischen der Organistin Manuela Backeshoff-Klapprott (Erfurt) und der MDR-TV-Sprecherin Steffi Peltzer-Büssow (Erfurt) in der Rolle der „Orgelmaus“. Der Eintritt hierzu ist frei (Spende für die Orgel erbeten).

Die künstlerische Leitung der Konzertreihe liegt in den Händen von Bernhard Klapprott, Professor für Historische Tasteninstrumente an der Hochschule für Musik Weimar und der Hochschule für Künste Bremen.

Mit 32 Registern und 1770 Pfeifen auf drei Manualen und Pedal entspricht die Holy-Orgel der St. Bartholomäus-Kirche Dornum dem Idealtypus einer vollständig disponierten hanseatischen Stadtorgel und gilt als eine der größten barocken Dorforgeln Norddeutschlands. Durch die umfassende Restaurierung der Orgelwerkstatt Jürgen Ahrend (Leer) nach strengen denkmalpflegerischen Maßstäben hat sie 1998 wieder ihren Originalzustand erhalten. Die Dornumer Orgel mit ihrem großen Klangreichtum verfügt über einen hohen Anteil originaler Pfeifen und ist als nationales Denkmal von europäischer Bedeutung anerkannt.

Internationale Sommerkonzerte Dornum 2026                             

NACHTORGEL BEI KERZENSCHEIN

Künstlerische Leitung: Prof. Bernhard Klapprott

Eintritt jeweils 14 Euro                                                                                    
Schüler:innen, Studierende 9 Euro

Freitag, 24. Juli | 21:00

Nordeuropäische und transatlantische Klänge

Sweelinck, Purcell, Bach, Rakich

Christa Rakich (Oberlin, USA)

Freitag, 31. Juli | 21:00

Chromatische Orgelmusik des 16. und 17. Jahrhunderts

Sweelinck, Frescobaldi, Rossi, Froberger, Weckmann, Reincken, Pachelbel

Michael Huss (Ganderkesee)  

Freitag, 14. August | 21:00

Von Ostpreußen nach Nord- und Mitteldeutschland

Tabulaturae Braunsbergenses-Olivenses, Tunder, Buxtehude, Kuhnau

Marek Toporowski (Kraków, PL)  

Freitag, 21. August | 21:00

Ein musikalisches Organistentreffen um J.S. Bach

Buxtehude, Reincken, Lübeck, Böhm, Bach

Leonhard Tutzer (Bozen, I)

Freitag, 28. August | 21:00

Norddeutsche Saiten- und Pfeifenklänge

Schop, Scheidemann, Baltzar, Buxtehude, Erlebach, Voigt

Mechthild Karkow - Barockvioline (Bremen)
Bernhard Klapprott - Orgel (Weimar/Bremen)

Sonderveranstaltung:

Kids´HolyHour                                                                            
Dornumer Orgel für Kinder

Samstag, 22. August | 11:00 Uhr

DIE ORGELMAUS
Gesprächskonzert von Carl-Peter Chilla über die Funktionsweise der Orgel

Manuela Backeshoff-Klapprott (Erfurt) - Orgel                                                                          
Steffi Peltzer-Büssow (Erfurt – MDR-TV Thüringen) - Sprecherin

Eintritt frei, Spende für die Orgel erbeten   

Nachtorgel bei Kerzenschein mit Marek Toporowski

Am Freitag, 14. August, wird die Reihe „Nachtorgel bei Kerzenschein“ der Internationalen Sommerkonzerte Dornum fortgesetzt. Um 21 Uhr ist der polnische Organist Marek Toporowski, Professor an der Musikakademie Kraków, zu Gast an der historischen Holy-Orgel von 1711 in der St. Bartholomäuskirche.

Das Konzert steht unter dem Thema „Von Ostpreußen nach Nord- und Mitteldeutschland“. In der von Kerzen erleuchteten Kirche spielt Marek Toporowski selten zu hörende Werke des 17. Jahrhunderts aus den ostpreußischen „Tabulaturae Braunsbergenses-Olivenses“. Außerdem erklingen Werke von Franz Tunder, Dieterich Buxtehude und Johann Kuhnau.

Vor dem Konzert gibt es eine kurze Einführung in das Programm, anschließend sind die Besucher zu einem gemeinsamen Umtrunk eingeladen. Der Eintritt kostet 14 Euro, ermäßigt 9 Euro.

Die Holy-Orgel der St. Bartholomäuskirche verfügt über 32 Register und 1.770 Pfeifen auf drei Manualen und Pedal und gilt als eine der größten barocken Dorforgeln Norddeutschlands. 1998 wurde sie von der Orgelwerkstatt Jürgen Ahrend aus Leer umfassend restauriert und in ihren Originalzustand zurückgeführt. Ein hoher Anteil der Pfeifen ist noch im Original erhalten. Die Dornumer Orgel ist als nationales Denkmal von europäischer Bedeutung anerkannt.

Künstlerischer Leiter der Internationalen Sommerkonzerte Dornum ist Bernhard Klapprott, Professor für Historische Tasteninstrumente an der Hochschule für Musik Weimar und der Hochschule für Künste Bremen.                                                         

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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