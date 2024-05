Der besondere Stadtrundgang mit der Niederdeutschen Bühne - Geschichte live erleben!

Entdecken Sie mit dem fachkundigen Gästeführer die schönsten Ecken des Stadtkerns und erforschen Sie die maritime Vergangenheit Brakes, begleitet von spannenden Geschichten und lustigen Anekdoten der Schauspielerinnen und Schauspieler der Niederdeutschen Bühne Brake.



In historischen Kostümen werden kleine Szenen anschaulich nachgespielt - ein tolles Erlebnis für Groß und Klein, was man nicht verpassen sollte!



Los geht´s um 18:30 an der Braker Kaje, die Tickets können nur im Vorverkauf erworben werden und kosten 12,00EUR pro Person. Zu bekommen sind sie online über die Website des BrakeVereins oder in der Touristeninfo an der Kaje 9.



Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:



Brake Tourismus und Marketing e.V.

Kaje 9

26919 Brake

Tel.: 04401-19433

Mail: info@brake-touristinfo.de

Text von: Marc Wiesenberg

(lifePR) (