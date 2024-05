De Utröper ist wieder aktiv im Nordseebad Otterndorf

Wenn freitags um 11 Uhr laut der Glockenklang ertönt und es über den Wochenmarkt schallt: "Bekanntmachung, Bekanntmachung! Lüd komt ran, komt nöger, bi mi kriegt ji dat Neeste to hörn, wat erst in annerthalf Weeken in't Blatt steiht.", dann ist der Utröper wieder da.Der Utröper, auch bekannt als Ausrufer, war einmal die Zeitung des Nordseebades Otterndorf und ist es nun wieder. Fast jeden Freitag im Juni, Juli und August ist er um 11 Uhr auf dem Kirchplatz in Otterndorf zu Gast und gibt Bekanntmachungen aus dem Rat und der Verwaltung, aus der Wirtschaft und aus dem örtlichen Veranstaltungskalender zum Besten und verkündet etwas Döntjes – Teile auf Plattdeutsch, Teile auf Hochdeutsch.In früheren Zeiten hat der Utröper Neuigkeiten und Entscheidungen der Stadtoberen bekanntgemacht und konnte von Gewerbetreibenden gebucht werden, damit er deren Waren anpries. Er verkündete Verfügungen und Bürgerversammlungen sowie Nachrichten des täglichen Geschäfts. Auch freudige private Ankündigungen, wie Hochzeiten und Geburten hat er verbreitet – und das geht auch heute noch!Eine kurze Nachricht an den Utröper (utroeper@otterndorf.de) senden und schon macht er auch die eigene Hochzeit bekannt oder kündigt eure öffentliche Veranstaltung an.Wir dürfen gespannt sein, welche Neuigkeiten aus Rat, Verwaltung und Wirtschaft – noch können freie Werbeplätze per Mail bei jessica.heitsch@otterndorf.de gebucht werden – er diesen Sommer im Gepäck hat und welche Veranstaltungen er ankündigen wird.Alle Termine sind im Veranstaltungskalender auf otterndorf.de zu finden.Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:Historisches Rathaus21762 OtterndorfTelefon: 0 47 51 - 91 91 49E-Mail: jessica.heitsch@otterndorf.deInternet: www.otterndorf.de Facebook: facebook.de/Nordseebad.Otterndorf