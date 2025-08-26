Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1033516

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland http://tano.travel
Ansprechpartner:in Frau Brigitte Hainzer +49 4421 3596811
Logo der Firma TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Das Netzwerk wächst: Der Park der Gärten und die Schule im Grünen werden Botschafter für das Wattenmeer

Am 20. August war es soweit: Der Park der Gärten wurde als neuer Partner des Nationalparks und die Schule im Grünen als Partner der Biosphärenregion Niedersächsisches Wattenmeer zertifiziert

(lifePR) (Bad Zwischenahn / Wilhelmshaven, )
Mit der Unterzeichnung der Partnerschaftsvereinbarung darf sich der Park der Gärten in Bad Zwischenahn nun offiziell „Nationalpark-Partner“ nennen. Die Urkunde für die Zertifizierung wurde feierlich von Peter Südbeck, Leiter der Nationalparkverwaltung und Kim Lüdtke, Koordinatorin für das Partner-Netzwerk, überreicht. Zeitgleich wurde der anerkannte außerschulische Lernstandort Schule im Grünen im Park der Gärten als Biosphären-Partner ausgezeichnet. „Der Park der Gärten ist ein inspirierender Ort, der verschiedene Lebensräume und Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung erlebbar macht. Wir freuen uns sehr, dass der Park und die Schule im Grünen nun Teil unseres Netzwerks sind und als Botschafter für Biodiversität, nachhaltige Gartenkultur und eine lebenswerte Zukunft in der Region wirken“, so Kim Lüdtke.

Die Partnerschaft bietet zahlreiche Chancen, um gemeinsame Ziele in den Bereichen Naturschutz, Umweltbildung und nachhaltige Regionalentwicklung weiter voranzubringen. Dazu zählen insbesondere eine enge Zusammenarbeit bei der Schulung weiterer Partner*innen in naturnaher und klimafreundlicher Außengestaltung sowie die Stärkung der Kooperation zwischen den Biosphärenschulen und der Schule im Grünen. Dadurch können wertvolle Impulse für die Umweltbildung und nachhaltige Gestaltung in der gesamten Wattenmeer-Region gesetzt werden. „Diese Verbindung aufzuzeigen und mit starken Inhalten zu leben, ist ein gutes Zeichen des heutigen Tages“, schließt Peter Südbeck.

Worte vom Park der Gärten

Von der Nordseeküste bis zur Parklandschaft des Ammerlandes und weit darüber hinaus ist es eine der Aufgaben des Parks der Gärten, Natur für die Menschen erlebbar zu machen und Inspiration und Information für Natur- und Gartenliebhaber*innen vorzuhalten. Die Schule im Grünen wendet sich auch mit diesen Themen an die nächste Generation und aus diesem Kontext ist es für uns ein wichtiger Baustein, als Partner des Nationalparks sowie der Biosphärenregion aktiv zu werden.

Dass dies nun heute mit diesem Tag auch für die Öffentlichkeit besiegelt wurde, freut uns sehr, sagt Christian Wandscher, Geschäftsführer des Park der Gärten. Diana Rolfes, Leiterin des Veranstaltungsmanagements, zu dem die Schule im Grünen gehört, ergänzt, dass diese Thematik sehr gut in die Arbeit der Schule im Grünen passt. Zumal der neue „Musterpark für Klimaschutz“, der ab 2026 eröffnet wird, den Park und auch das schulische Angebot ergänzt.

Über den Park der Gärten und die Schule im Grünen

Der Park der Gärten in Bad Zwischenahn ist die größte Mustergartenanlage Deutschlands. Auf einer Fläche von 14 Hektar erwarten die Besucher*innen über 90 verschiedene Mustergärten und Pflanzensammlungen sowie diverse Ausstellungen zu naturnahen Themen als auch vielfältige Blumenpflanzungen, die eine beeindruckende Vielfalt der Gartenkultur präsentieren. Mitten in dieser besonderen Umgebung befindet sich die Schule im Grünen, ein anerkannter außerschulischer Lernort. Sie bietet ein vielseitiges, praxisorientiertes Bildungsangebot für alle Schulformen und Jahrgangsstufen. Die Schwerpunktthemen orientieren sich am niedersächsischen Kerncurriculum und tragen zugleich dem Leitgedanken einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) Rechnung.

Die Strahlkraft des Parks reicht weit über die Grenzen Bad Zwischenahns hinaus bis in die Küstenregionen. Dank seiner starken Vernetzung innerhalb Niedersachsens bringt er wertvolle Kontakte und Impulse in das Partner-Netzwerk mit ein. Weitere Informationen zum Park der Gärten und zur Schule im Grünen sind unter schule-im-gruenen.de bzw. park-der-gaerten.de.

Das Partner-Netzwerk

Die Mitglieder des Partner-Netzwerks des Nationalparks und der Biosphärenregion Niedersächsisches Wattenmeer fühlen sich der Region stark verbunden. Sie sensibilisieren Menschen für die Einzigartigkeit des Wattenmeeres und setzen sich für den Erhalt des natürlichen und kulturellen Erbes der Region ein und fördern aktiv umwelt- und ressourcenschonende Wirtschaftsweisen sowie eine nachhaltige (touristische) Entwicklung.

Die Zertifizierung als Partner gibt es in nahezu jedem Nationalpark und UNESCO-Biosphärenreservat in Deutschland und basiert auf bundesweiten Mindestkriterien. Mit Unterschrift der Kooperationsvereinbarung wird die Zertifizierung für drei Jahre gültig, dann erfolgt ggf. eine Rezertifizierung nach Überprüfung der Entwicklungsziele. Aktuell zählen 136 Betriebe, 177 Nationalpark-Führer*innen und 18 Biosphärenschulen zum Partner-Netzwerk. Weitere Informationen zur Partnerschaft sowie die Antragsunterlagen zur Zertifizierung sind online unter www.nationalpark-partner-wattenmeer-nds.de zu finden.

Die Finanzierung des Partnernetzwerkes erfolgt im Rahmen „Gemeinsam für die Biosphäre Wattenmeer“ von der Europäischen Union und dem Land Niedersachsen.

Pressemitteilung online: https://www.nationalpark-wattenmeer.de/news/das-netzwerk-waechst-der-park-der-gaerten-und-die-schule-im-gruenen-werden-botschafter-fuer-das-wattenmeer/

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Jan Wagner
Informationsarbeit

Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer
Virchowstr. 1 | 26382 Wilhelmshaven

04421 911-264
Jan.Wagner@nlpvw.niedersachsen.de
https://nationalpark-wattenmeer.de
https://nationalparkhaus-wattenmeer.de

Website Promotion

Website Promotion

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.