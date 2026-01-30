Cuxhaven: Vorläufige Übernachtungszahlen 2025 bestätigen Erfolgskurs des Tourismusstandorts Cuxhaven
Besonders erfreulich entwickelte sich der Tourismus in Cuxhaven zum Jahresausklang. Im November 2025 wurden 24.106 Gästeankünfte registriert, ein Plus von rund 3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Der Dezember 2025 fiel mit 30.529 Ankünften sogar um knapp 10 Prozent stärker aus als im Dezember 2024.
Auch im Mehrjahresvergleich zeigt sich eine klare positive Entwicklung in der Nebensaison: Gegenüber 2023 stiegen die Ankünfte im November um mehr als 9 Prozent, im Dezember sogar um nahezu 22 Prozent. Diese Zahlen unterstreichen die wachsende Attraktivität Cuxhavens auch in den Herbst- und Wintermonaten und leisten einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung des Gesamtergebnisses.
„Die vorläufigen Zahlen zeigen eindrucksvoll, dass Cuxhaven auch 2025 ein sehr gefragtes Reiseziel geblieben ist. Besonders die deutlichen Zuwächse im November und Dezember bestätigen, dass sich unser Standort zunehmend als Ganzjahresdestination etabliert“, erklärt Olaf Raffel, Kurdirektor und Geschäftsführer der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH. „Mit Abschluss aller Abrechnungen erwarten wir eine weitere Präzisierung der Zahlen, die den positiven Gesamteindruck voraussichtlich noch untermauern wird.“
Stabiles Jahresergebnis und steigende Ankünfte
Im Vergleich der kumulierten Zahlen im elektronischen Abrechnungssystem (AVS) der Stadt verzeichnete Cuxhaven bei den Gästeankünften von 2024 auf 2025 ein Plus von 1,41 Prozent. Die Übernachtungen lagen mit einem leichten Rückgang von lediglich 0,23 Prozent nahezu auf Vorjahresniveau und bestätigen damit insgesamt eine sehr stabile Nachfrage.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH
Cuxhavener Straße 92, 27476 Cuxhaven
Telefon: 04721 404-126
Mobil: 0160 94845646
E-Mail: ziersch@tourismus.cuxhaven.de
Web: www.nordseeheilbad-cuxhaven.de