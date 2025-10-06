Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1038136

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland http://tano.travel
Ansprechpartner:in Frau Brigitte Hainzer +49 4421 3596811
Logo der Firma TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Cuxhaven: Neujahrsanbaden 2026 in Cuxhaven – Anmeldung startet jetzt!

(lifePR) (Cuxhaven, )
Bald ist es wieder soweit: Das beliebte Neujahrsanbaden in Cuxhaven startet am 1. Januar 2026 ab 9:00 Uhr mit der Party am Strand von Duhnen vor dem Thalassozentrum ahoi!. Angebadet wird ca. gegen 10:40 Uhr.

Alle, die das neue Jahr auf erfrischende Weise begrüßen möchten, können sich bis zum 28. Dezember 2025, 23:59 Uhr, anmelden und sich einen der begrenzten Plätze sichern.

Wer spontan entscheidet, kann sich auch am Veranstaltungstag zwischen 8:00 und 10:00 Uhr vor Ort am Eingang des Thalassozentrums ahoi! anmelden – allerdings nur solange noch freie Plätze verfügbar sind.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.nordseeheilbad-cuxhaven.de 

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH


Katharina Ziersch
(Presse und Öffentlichkeitsarbeit) 

Cuxhavener Straße 92, 27476 Cuxhaven
Telefon: +49(4721) 404126
Mobil: +49(160) 94845646

E-Mail: ziersch@tourismus.cuxhaven.de
Web:www.nordseeheilbad-cuxhaven.de 

Website Promotion

Website Promotion

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.