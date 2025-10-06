Cuxhaven: Neujahrsanbaden 2026 in Cuxhaven – Anmeldung startet jetzt!
Alle, die das neue Jahr auf erfrischende Weise begrüßen möchten, können sich bis zum 28. Dezember 2025, 23:59 Uhr, anmelden und sich einen der begrenzten Plätze sichern.
Wer spontan entscheidet, kann sich auch am Veranstaltungstag zwischen 8:00 und 10:00 Uhr vor Ort am Eingang des Thalassozentrums ahoi! anmelden – allerdings nur solange noch freie Plätze verfügbar sind.
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.nordseeheilbad-cuxhaven.de
