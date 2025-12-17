Cuxhaven: Mutig ins neue Jahr: Neujahrsanbaden 2026 in Duhnen
Der Sprung in die Nordsee findet zwischen etwa 10:30 und 11:40 Uhr statt und bildet den Höhepunkt des Vormittags. Für ihre besondere Leistung werden alle Teilnehmenden belohnt: Sie können am Veranstaltungstag die Therme und Sauna des Thalassozentrums ahoi! kostenfrei von 08:30 bis 14:00 Uhr nutzen, kostenlos in der Tiefgarage parken und erhalten im Anschluss eine Urkunde und eine Mütze als Erinnerung an ihren mutigen Start ins neue Jahr.
Warm-up, Winterparty und beste Stimmung am Strand
Das Neujahrsanbaden ist jedoch nicht nur für die Badenden selbst ein Erlebnis. Auch für Besuchende und Schaulustige ist der Vormittag ein großer Spaß. Die Mischung aus guter Musik, kulinarischem Angebot, fröhlicher Stimmung und anfeuernden Zuschauenden macht die Veranstaltung zu einem besonderen Treffpunkt zum Jahresbeginn. Gemeinsam lachen, anfeuern und das neue Jahr begrüßen.
„Das Neujahrsanbaden steht für Lebensfreude, Gemeinschaft und einen frischen Start ins neue Jahr“, sagt Kurdirektor Olaf Raffel. „Gleichzeitig ist es ein tolles Erlebnis für alle, die zum Anfeuern kommen und die besondere Atmosphäre am Strand genießen wollen.“
Anmeldung ab sofort nur noch vor Ort möglich
Ein Hinweis für alle Kurzentschlossenen: Ab sofort ist ausschließlich eine Vor-Ort-Anmeldung am Veranstaltungstag möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, es stehen jedoch noch freie Startplätze zur Verfügung, die am 1. Januar 2026 ab 08:30 Uhr direkt vor Ort vergeben werden.
Bereits online angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen sich ebenfalls zwingend am Veranstaltungstag zwischen 08:30 und 10:00 Uhr im Eingangsbereich des Thalassozentrums ahoi! persönlich melden. Erfolgt diese Meldung nicht, verfällt die Anmeldung ersatzlos und der Platz wird neu vergeben. Tipp für eine schnelle Anmeldung: Die Teilnahmebedingungen vorab zuhause ausdrucken, ausfüllen, unterschreiben und mitbringen – das verkürzt die Wartezeit deutlich.
Das Neujahrsanbaden 2026 bildet den Auftakt zu einem spannenden und abwechslungsreichen Veranstaltungsjahr der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH und lädt Einheimische sowie Gäste ein, zahlreiche Highlights und besondere Erlebnisse rund um Cuxhaven zu entdecken. Den vollständigen Veranstaltungskalender unter www.nordseeheilbad-cuxhaven.de einsehen.
