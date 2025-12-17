Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1046262

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland http://tano.travel
Ansprechpartner:in Frau Brigitte Hainzer +49 4421 3596811
Logo der Firma TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Cuxhaven: Mutig ins neue Jahr: Neujahrsanbaden 2026 in Duhnen

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Ein Sprung, ein Jubel, eine Gänsehaut und ein Jahresbeginn, den man so schnell nicht vergisst: Am 1. Januar 2026 lädt die Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH wieder zum traditionellen Neujahrsanbaden ein. Am Strandabschnitt unterhalb des Thalassozentrum ahoi! in Duhnen stürzen sich mutige Badegäste um ca. 10:40 Uhr in die eisigen Fluten der Nordsee und begrüßen das neue Jahr auf besonders erfrischende Weise.

Der Sprung in die Nordsee findet zwischen etwa 10:30 und 11:40 Uhr statt und bildet den Höhepunkt des Vormittags. Für ihre besondere Leistung werden alle Teilnehmenden belohnt: Sie können am Veranstaltungstag die Therme und Sauna des Thalassozentrums ahoi! kostenfrei von 08:30 bis 14:00 Uhr nutzen, kostenlos in der Tiefgarage parken und erhalten im Anschluss eine Urkunde und eine Mütze als Erinnerung an ihren mutigen Start ins neue Jahr.

Warm-up, Winterparty und beste Stimmung am Strand

Das Neujahrsanbaden ist jedoch nicht nur für die Badenden selbst ein Erlebnis. Auch für Besuchende und Schaulustige ist der Vormittag ein großer Spaß. Die Mischung aus guter Musik, kulinarischem Angebot, fröhlicher Stimmung und anfeuernden Zuschauenden macht die Veranstaltung zu einem besonderen Treffpunkt zum Jahresbeginn. Gemeinsam lachen, anfeuern und das neue Jahr begrüßen.

„Das Neujahrsanbaden steht für Lebensfreude, Gemeinschaft und einen frischen Start ins neue Jahr“, sagt Kurdirektor Olaf Raffel. „Gleichzeitig ist es ein tolles Erlebnis für alle, die zum Anfeuern kommen und die besondere Atmosphäre am Strand genießen wollen.“

Anmeldung ab sofort nur noch vor Ort möglich

Ein Hinweis für alle Kurzentschlossenen: Ab sofort ist ausschließlich eine Vor-Ort-Anmeldung am Veranstaltungstag möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, es stehen jedoch noch freie Startplätze zur Verfügung, die am 1. Januar 2026 ab 08:30 Uhr direkt vor Ort vergeben werden.

Bereits online angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen sich ebenfalls zwingend am Veranstaltungstag zwischen 08:30 und 10:00 Uhr im Eingangsbereich des Thalassozentrums ahoi! persönlich melden. Erfolgt diese Meldung nicht, verfällt die Anmeldung ersatzlos und der Platz wird neu vergeben. Tipp für eine schnelle Anmeldung: Die Teilnahmebedingungen vorab zuhause ausdrucken, ausfüllen, unterschreiben und mitbringen – das verkürzt die Wartezeit deutlich.

Das Neujahrsanbaden 2026 bildet den Auftakt zu einem spannenden und abwechslungsreichen Veranstaltungsjahr der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH und lädt Einheimische sowie Gäste ein, zahlreiche Highlights und besondere Erlebnisse rund um Cuxhaven zu entdecken. Den vollständigen Veranstaltungskalender unter www.nordseeheilbad-cuxhaven.de einsehen.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Katharina Ziersch

(Presse und Öffentlichkeitsarbeit) 

Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH

Cuxhavener Straße 92, 27476 Cuxhaven
Telefon: 04721 404-126
Mobil: 0160 94845646

E-Mail: ziersch@tourismus.cuxhaven.de
Web:www.nordseeheilbad-cuxhaven.de  

Website Promotion

Website Promotion

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.