Cuxhaven: Deutsche Meisterschaften im Beachhandball 2026 in Cuxhaven im neuen Format
Die Stadt an der Nordseeküste hat sich bereits in mehreren Auflagen als erstklassiger Standort für hochklassigen Beachhandball bewährt. Neben der attraktiven maritimen Kulisse bietet die Sparkassen-BeachArena optimale Bedingungen für Spitzensport und Publikum gleichermaßen. Die moderne Beachsportanlage verfügt über mehrere wettkampftaugliche Sandcourts, professionelle Infrastruktur für Athletinnen und Athleten sowie großzügige Zuschauerbereiche mit direktem Blick auf das Spielgeschehen, eingebettet in die einzigartige Strand- und Wattenmeerlandschaft des Nordseeheilbades Cuxhaven.
Neu ist hingegen der Modus, der zum Titel führt und noch mehr Spannung verspricht: Zwölf Mannschaften qualifizieren sich für das DM-Wochenende. Die ersten neun Teams der Qualifikationsliste treten in drei Dreiergruppen in der Vorrunde an und spielen um den Titel des Deutschen Meisters 2026. Die Erst- und Zweitplatzierten ziehen in die Hauptrunde ein, die in zwei Dreiergruppen ausgespielt wird. Anschließend geht es im Überkreuzmodus für die Gruppenersten und -zweiten im Halbfinale weiter.
Die Mannschaften der Ranglistenplätze zehn bis zwölf spielen parallel zur Vorrunde eine Qualifikationsrunde in einer Dreiergruppe. Im Anschluss treffen diese Teams auf die Drittplatzierten der Vorrunde und spielen in zwei Hauptrunden im bewährten President’s Cup die Plätze sieben bis zwölf aus.
„Durch das neue Format werden wir noch mehr Leistungsdichte im Sand sehen. In nahezu jedem Spiel geht es während der Gruppenphase unmittelbar um Weiterkommen und Ausscheiden“, erklärt DHB-Beachkoordinator Jens Pfänder. „Wir werden mehr enge Spiele und mehr Spannung sehen- und am Ende verdiente Champions.“
Auch Cuxhaven freut sich auf die erneute Austragung der Deutschen Meisterschaften: „Die Deutschen Beachhandball-Meisterschaften sind ein sportliches Aushängeschild für Cuxhaven und passen perfekt zu unserem Profil als aktive, sportbegeisterte Urlaubsdestination am Meer“, sagt Olaf Raffel, Kurdirektor und Geschäftsführer der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH. „Die Sparkassen-BeachArena bietet ideale Voraussetzungen für hochklassigen Beachsport und schafft gleichzeitig ein einzigartiges Erlebnis für Gäste, Fans und Einheimische. Dass der DHB Cuxhaven erneut das Vertrauen schenkt, bestätigt die Qualität unseres Standortes.“
Mit der Kombination aus neuem Turnierformat, Spitzenhandball im Sand und der besonderen Atmosphäre direkt an der Nordsee versprechen die Deutschen Beachhandball-Meisterschaften 2026 erneut ein sportliches Highlight im Veranstaltungskalender des Nordseeheilbades Cuxhaven zu werden.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH
Cuxhavener Straße 92, 27476 Cuxhaven
Telefon: 04721 404-121
E-Mail: josterndorff@tourismus.cuxhaven.de
Web: www.nordseeheilbad-cuxhaven.de