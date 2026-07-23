Butjadingen: Zwischen Krabben, Kuttern und Küstenklang – Fedderwardersiel feiert
Bereits am Donnerstagabend beginnt das Festwochenende mit einer stimmungsvollen Warm-up-Party. Ab 19 Uhr sorgt Livemusik von der Band „Right Decision“ beim „Achter Deck“ für die passende Einstimmung auf die kommenden Tage.
Der Freitag steht ganz im Zeichen der beliebten Papierbootregatta. Am Vormittag treffen die fantasievoll gestalteten Boote im Hafen ein. Die offizielle Eröffnung der Regatta stattfindet gegen 13.30 Uhr durch den Bürgermeister Axel Linneweber und dem neuen Geschäftsführer der Kurgesellschaften, Patrik Poelmeyer, statt. Ab 14 Uhr werden die Papierboote vorgestellt, bevor um 14.30 Uhr das große Rennen beginnt. Acht, mit viel Herzblut selbst gebaute Boote, werden erwartet. Die Siegerehrung des schönsten und des schnellsten Bootes folgt um 16 Uhr auf der großen Bühne. Die Schafe Fiete & Fietje laufen zwischen 14 und 16.30 Uhr durch den Hafen und stehen zum Beispiel für außergewöhnliche Erinnerungsbilder zur Verfügung. Am Nachmittag bis in die frühen Abendstunden legt ostfriesische DJ Klaus Coordes auf. Den musikalischen Abschluss des Tages bildet die Band „Black Jack“, die ab 20.30 Uhr für Partystimmung sorgt. Black Jack ist eine Band, die während ihrer mitreißenden Live-Show das Publikum mit Rockklassikern der letzten 40 Jahre in ihren Bann zieht.
Am Samstag dreht sich alles ums Krabbenpulen. Ab etwa 13 Uhr finden die allzeit beliebten Kutterfahrten statt. Mit den vier Krabbenkuttern aus dem Hafen - Rubin, Seestern, Christine und Heimat – geht es für alle seefesten Interessierten auf eine kleine Rundtour. Je nach Tide können die Fahrten auch eher beginnen. Und je nach Wasserstand kann man bis ca. 17 Uhr fahren. Um 14.30 Uhr beginnt dann die 39. Niedersächsische Krabbenpul-Meisterschaft – ein Wettbewerb, bei dem Schnelligkeit und Fingerspitzengefühl gefragt sind. Anmeldungen für den Wettbewerb nimmt bis zum 31. Juli das Nationalpark-Haus Museum Fedderwardersiel entgegen. Siegerehrungen finden in den Sparten Einheimische, Gäste und VIPs statt um etwa 15.30 Uhr. Zwischen 14 und 17 Uhr sind wieder die Schafe Fiete & Fietje im Hafen anzutreffen.
Um 18.15 Uhr eröffnet die Kindertanzgruppe Dynamite Crew des SV Nordenham die Bühne. Mit viel Energie und Freude zeigen die Tänzerinnen und Tänzer zwischen 7 und 10 Jahren abwechslungsreiche Choreografien und begeisterten das Publikum. Den Abend gestaltet die Band „Casino Royale“ ab 20.30 Uhr: Casino Royale – Die Coverband mit der Lizenz zum Abrocken! Wodka Martini – natürlich geschüttelt, nicht gerührt. Roulette und Black Jack, Smokings und Cocktail-Kleider. Eine glitzernde Show voller Nervenkitzel – irgendwo zwischen James Bond und Las Vegas. Das ist Casino Royale. Mit den größten Party-Hits der letzten Jahrzehnte und einer liebevoll durchchoreographierten Show inkl. Mitmachgarantie.
Der Sonntag steht ganz im Zeichen der maritimen Musik. Ab 11 Uhr treten beim Festival der Shantychöre Gruppen aus ganz Norddeutschland auf. Neben den Lokalmatadoren Butjenter Blinkfüer werden noch die Hafenperlen aus Nordenham, De Tampentrekker und die Segelflicker aus Hiddenhausen begrüßt. Der Hamburger Shantychor „De Tampentrekker“ hat sich längst als Institution des Nordens etabliert und begeistert mit einem einzigartigen Mix aus maritimer Tradition und frischen, modernen Klängen. De Tampentrekker sind mittlerweile als Figuren im Miniatur Wunderland Hamburg verewigt und bekannt aus der Fernsehsendung Inas Nacht. Von 11 bis 17 Uhr klingen die maritimen Klänge durch den Hafen.
Ab etwa 13.30 Uhr starten erneut die beliebten Kutterfahrten in den Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer bis etwa 16:30 Uhr. Der historische Rettungsschuppen im Hafen mit dem Rettungsboot „Wilhelmine Wiese“, Rettungsausrüstung und Funktechnik sowie historischen Bildern und Berichten sind von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Auch am Sonntag sind die Schafe Fiete & Fietje unterwegs. Zwischen 13 und 17 Uhr grasen sie den Hafen ab.
Das gesamte Wochenende über laden zahlreiche Stände mit regionalen Spezialitäten, Kunsthandwerk und maritimen Produkten zum Bummeln und Genießen ein. Die Krabbenkutter-Regatta ist ein Fest für alle Sinne – und ein lebendiges Zeichen für die Verbundenheit der Region mit dem Meer.
Die Veranstaltung wird unterstützt durch die Nordwest-Zeitung, sowie den Handwerksfirmen Elektro Helmerichs und Wolfgang Menzel GmbH.
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