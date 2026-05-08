Butjadingen: Zusatzbefüllung der Nordsee-Lagune in Burhave – kurzzeitige Einschränkungen an Kunstpromenade und Wattensteg
Ab dem 11. Mai 2026 wird deshalb über mehrere Tage Nordseewasser über Leitungsrohre vom Meer in die Lagune gepumpt. Dazu werden Rohre über die Kunstpromenade und entlang des Wattenstegs in Burhave verlegt. Diese Bereiche sind während der Arbeiten nur eingeschränkt nutzbar.
Um die Zugänglichkeit für alle Gäste sicherzustellen, werden über die Leitungen Rampen gebaut, sodass Fußgängerinnen, Fußgänger und Rollstuhlfahrende die Wege problemlos passieren können. Radfahrer werden gebeten, an den betroffenen Stellen abzusteigen und das kurze Stück zu schieben.
Die Maßnahme dient dazu, die Wasserqualität und den Badebetrieb der Nordsee-Lagune auch über die Saison hinweg zu sichern. Sie wird voraussichtlich etwa sieben Tage dauern.
Der Tourismus-Service Butjadingen bittet um Verständnis für die vorübergehenden Einschränkungen und bedankt sich bei allen Besucherinnen und Besuchern für ihr Rücksichtnahme und Verständnis.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
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