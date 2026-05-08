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Butjadingen: Zusatzbefüllung der Nordsee-Lagune in Burhave – kurzzeitige Einschränkungen an Kunstpromenade und Wattensteg

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
In der kommenden Woche wird die Nordsee-Lagune Burhave mit zusätzlichem Meerwasser aus der Nordsee befüllt. Normalerweise erfolgt die Wasserzufuhr täglich automatisch bei Hochwasser. Doch aufgrund der anhaltend sonnigen und windigen Wetterlage der vergangenen Wochen, in der durch Verdunstung täglich rund 1,5 Zentimeter Wasser verloren gingen, ist eine zusätzliche Befüllung erforderlich.

Ab dem 11. Mai 2026 wird deshalb über mehrere Tage Nordseewasser über Leitungsrohre vom Meer in die Lagune gepumpt. Dazu werden Rohre über die Kunstpromenade und entlang des Wattenstegs in Burhave verlegt. Diese Bereiche sind während der Arbeiten nur eingeschränkt nutzbar.

Um die Zugänglichkeit für alle Gäste sicherzustellen, werden über die Leitungen Rampen gebaut, sodass Fußgängerinnen, Fußgänger und Rollstuhlfahrende die Wege problemlos passieren können. Radfahrer werden gebeten, an den betroffenen Stellen abzusteigen und das kurze Stück zu schieben.

Die Maßnahme dient dazu, die Wasserqualität und den Badebetrieb der Nordsee-Lagune auch über die Saison hinweg zu sichern. Sie wird voraussichtlich etwa sieben Tage dauern.

Der Tourismus-Service Butjadingen bittet um Verständnis für die vorübergehenden Einschränkungen und bedankt sich bei allen Besucherinnen und Besuchern für ihr Rücksichtnahme und Verständnis.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG
Strandallee 61
26969 Butjadingen
Tel.-Nr.: +49 (0) 4733 / 929331
E-Mail: tina.toenjes@butjadingen.de
www.butjadingen.de

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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