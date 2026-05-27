Butjadingen: „Zauber der Aquarellmalerei“ – Ausstellung von Harald Rinck im Atrium Burhave
Harald Rinck lebt und arbeitet in Bad Zwischenahn, wo er ein eigenes Atelier betreibt und Malkurse anbietet. Als Autodidakt hat er sich ganz der Aquarelltechnik verschrieben. Seine sensible Farbgebung, Lichtführung und die Liebe zum Detail verleihen seinen Bildern eine unverwechselbare Handschrift. Rinck ist Mitglied der Deutschen Aquarellgesellschaft (DAG) und hat bereits erfolgreich im In- und Ausland ausgestellt – unter anderem bei der renommierten Aquarellausstellung in Fabriano (Italien) 2013 sowie 2024 in Vietnam, der größten Aquarellausstellung Asiens.
„Ich freue mich sehr, meine Arbeiten hier im Atrium präsentieren zu dürfen“, sagt Rinck. „Die norddeutsche Landschaft inspiriert mich immer wieder aufs Neue – und meine Hühner gehören für mich einfach dazu.“
Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten der Tourist-Information Burhave besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.
Ort: Atrium im Tourismus-Service Butjadingen, Strandallee 61, 26969 Burhave
Zeitraum: 1.Juni bis 31. Juli 2026
Eintritt: frei
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Strandallee 61
26969 Butjadingen
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