Butjadingen: Winterzauber in Burhave: Das Winterdorf lädt zum Genießen ein
An liebevoll geschmückten Ständen finden Besucher eine vielfältige Auswahl an handgefertigten Produkten – von Filzpuschen, Honig und handgedrechselten Holzarbeiten über Metalldeko bis hin zu Kosmetik, Ölen und regionalen Hofprodukten. Fürs leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: süße Waffeln, Kaffeespezialitäten, Feuerzangenbowle, Glühwein und die klassische Bratwurst sorgen für wärmenden Genuss.
Auch für die kleinen Gäste ist gesorgt: Ein Karussell sowie ein Kreativangebot in der Tourist-Information laden zum Mitmachen ein. Die Schafe Fiete & Fietje besuchen zwischendurch das Winterdorf und bringen ihren Freund Benjamin Blümchen mit.
Bei stimmungsvoller Beleuchtung und maritimem Flair zeigt sich der Winter an der Nordsee von seiner schönsten Seite. Das Burhaver Winterdorf ist ein Ort zum Entschleunigen, Genießen und gemeinsamen Erleben – ein festlicher Treffpunkt für die ganze Familie.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Tina Tönjes
Marketing
Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG
Strandallee 61
26969 Butjadingen
Tel.-Nr.: +49 (0) 4733 / 929331
E-Mail: tina.toenjes@butjadingen.de
www.butjadingen.de