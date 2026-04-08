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Butjadingen: Vorfreude auf das Zirkus- und Drachenfest in Tossens – Ticketverkauf startet jetzt!

(lifePR) (Butjadingen, )
Bunte Drachen, beeindruckende Künstler und strahlende Kinderaugen: Das beliebte Zirkus- und Drachenfest in Tossens steht wieder vor der Tür! Ab sofort sind die Tickets für das Familienevent des Jahres erhältlich.

Vom 23. bis 25. Mai 2026 verwandelt sich der Friesenstrand in Tossens in ein farbenfrohes Festivalgelände, das Spaß und Staunen für Groß und Klein verspricht. Neben spektakulären Zirkusshows erwarten die Gäste kreative Mitmachaktionen, Drachen in allen Formen und Farben sowie ein buntes Rahmenprogramm direkt an der Nordsee.

Besonders attraktiv sind die Familientickets, mit denen Eltern und Kinder gemeinsam sparen können. Diese bieten vergünstigten Eintritt für die ganze Familie über das gesamte Wochenende und machen den Besuch des Festes zu einem erschwinglichen Erlebnis für alle Generationen.

Tickets sind online unter www.butjadingen.de/... sowie in den Tourist-Informationen in Burhave und Tossens erhältlich.

Der Tourismus-Service Butjadingen empfiehlt, sich frühzeitig Karten zu sichern – denn das Zirkus- und Drachenfest ist eines der beliebtesten Events an der Nordseeküste und zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an.

Ein unvergessliches Erlebnis für Familien – voller Bewegung, Magie und Meeresbrise!

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner: Pressekontakt: Tourismus -Service Butjadingen GmbH & Co. KG I Strandallee 61 I 26969
Butjadingen -Burhave , Tel.: 04733 / 92 93 -31 I tina.toenjes @butjadingen.de I www.butjadingen.de

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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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