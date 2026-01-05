Butjadingen: Vandalismus in Butjadingen sorgt für Ärger und vermeidbare Kosten

In den vergangenen Monaten kam es in mehreren Ortsteilen Butjadingens wiederholt zu Vandalismus an Stränden und öffentlichen Einrichtungen. Betroffen sind unter anderem Schilder und Sanitäranlagen. Das Kunstwerk „Der blanke Hans“ sowie das Toilettenhäuschen wurden beklebt und großflächig beschmiert, ein Poller mutwillig verätzt.Besonders ärgerlich: Eine gepflegte Grünfläche am Friesenstrand wurde von einem Fahrzeug befahren, wodurch tiefe Reifenspuren entstanden sind. Diese mutwilligen Beschädigungen verursachen erhebliche Kosten für Reparatur, Reinigung und Wiederherstellung. Gelder, die eigentlich für die Pflege, Verschönerung und Sanierung von öffentlichen Einrichtungen vorgesehen sind, müssen nun für die Beseitigung dieser Schäden verwendet werden.Der Tourismus-Service Butjadingen appelliert daher eindringlich an alle Bürgerinnen, Bürger und Gäste, sorgsam mit den öffentlichen Anlagen umzugehen. Jede Beschädigung öffentlicher Einrichtungen belastet die gesamte Gemeinschaft, die die Folgen tragen muss. „Wir möchten, dass Butjadingen für Einheimische und Gäste ein schöner Ort bleibt. Solche Vorfälle sind nicht nur enttäuschend, sondern auch teuer – und schmälern die Möglichkeiten, sinnvoll in die Infrastruktur zu investieren“, so Claudio Schrock-Opitz, Geschäftsführer der Tourismusgesellschaften in Butjadingen.Der Tourismus-Service Butjadingen bittet alle Einwohnerinnen, Einwohner und Gäste, mit offenen Augen durch die Gemeinde zu gehen und Vandalismus nicht hinzunehmen. Wer Beschädigungen oder auffällige Aktivitäten beobachtet, sollte diese zeitnah melden, damit Schäden schnell behoben und Täter ermittelt werden können. Jede Beobachtung hilft, weitere Zerstörungen zu verhindern.Hinweise nimmt der Tourismus-Service Butjadingen dankbar entgegen. So kann jeder dazu beitragen, dass aus Ärger wieder Wertschätzung wird – für die Orte, die unser Zuhause ausmachen. Nur gemeinsam kann verhindert werden, dass solcher Vandalismus zur traurigen Normalität wird.Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KGStrandallee 6126969 Butjadingen