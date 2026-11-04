Butjadingen: Tourismus-Service Butjadingen erhält "Lifeguarded Beach"-Zertifikat

Für die Auszeichnung wurde innerhalb der Saison eine Risikoanalyse vor Ort in der Nordsee Lagune durchgeführt. Nach Erfüllung aller Anforderungen hat die TSB nun das Zertifikat "Lifeguarded Beach" / "Bewachter Strand" für die Nordsee-Lagune erhalten. Die Auszeichnung ist vier Jahre gültig.
Für das "Lifeguarded Beach"-Zertifikat wurden verschiedene Qualitätsmerkmale erfüllt, die die Sicherheit und das Wohlbefinden der Besucher gewährleisten:
- Ausgebildete Rettungskräfte: Die Anwesenheit von Rettungsschwimmern, die nach internationalen Standards geschult sind, ist unerlässlich. Diese müssen regelmäßig an Weiterbildungen teilnehmen.
- Sicherheitsausrüstung: Am Strand muss eine umfassende Notfallausrüstung vorhanden sein, darunter Rettungsbojen, Erste-Hilfe-Kits und Kommunikationsmittel zur schnellen Kontaktaufnahme mit Notdiensten. Hier wurde durch die Tourismus Service Butjadingen die Ausrüstung ergänzt.
- Deutliche Beschilderung: Klare Hinweise und Sicherheitsanweisungen, die Besucher über potenzielle Gefahren, Strömungen und Badezonen informieren, sind entscheidend.
- Rettungsstationen: Strategisch positionierte Rettungsstationen erhöhen die Reaktionsfähigkeit im Notfall.
- Zonierung: Klare Abgrenzungen zwischen Bade-, Sport- und Bootsverkehrsbereichen sorgen für zusätzliche Sicherheit.
- Wasserqualität: Regelmäßige Überprüfungen der Wasserqualität gewährleisten gesundheitliche Unbedenklichkeit für die Badegäste.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Tina Tönjes
Marketing
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