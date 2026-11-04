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Butjadingen: Tourismus-Service Butjadingen erhält "Lifeguarded Beach"-Zertifikat

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Butjadingen, genauer gesagt die Nordsee-Lagune, ist weiterhin offiziell Träger des "Lifeguarded Beach"-Zertifikats – ein prestigeträchtiges Gütesiegel, das für höchste Standards bei der Strandaufsicht und Besuchersicherheit steht. Dieses Zertifikat wird nur an Strände und Badestellen verliehen, die strenge Kriterien erfüllen, darunter die kontinuierliche Präsenz qualifizierter Rettungsschwimmer, eine umfassende Notfallausrüstung sowie klare und effektive Sicherheitsbeschilderung.

Für die Auszeichnung wurde innerhalb der Saison eine Risikoanalyse vor Ort in der Nordsee Lagune durchgeführt. Nach Erfüllung aller Anforderungen hat die TSB nun das Zertifikat "Lifeguarded Beach" / "Bewachter Strand" für die Nordsee-Lagune erhalten. Die Auszeichnung ist vier Jahre gültig.

Für das "Lifeguarded Beach"-Zertifikat wurden verschiedene Qualitätsmerkmale erfüllt, die die Sicherheit und das Wohlbefinden der Besucher gewährleisten: 
  • Ausgebildete Rettungskräfte: Die Anwesenheit von Rettungsschwimmern, die nach internationalen Standards geschult sind, ist unerlässlich. Diese müssen regelmäßig an Weiterbildungen teilnehmen.
  • Sicherheitsausrüstung: Am Strand muss eine umfassende Notfallausrüstung vorhanden sein, darunter Rettungsbojen, Erste-Hilfe-Kits und Kommunikationsmittel zur schnellen Kontaktaufnahme mit Notdiensten. Hier wurde durch die Tourismus Service Butjadingen die Ausrüstung ergänzt.
  • Deutliche Beschilderung: Klare Hinweise und Sicherheitsanweisungen, die Besucher über potenzielle Gefahren, Strömungen und Badezonen informieren, sind entscheidend.
  • Rettungsstationen: Strategisch positionierte Rettungsstationen erhöhen die Reaktionsfähigkeit im Notfall.
  • Zonierung: Klare Abgrenzungen zwischen Bade-, Sport- und Bootsverkehrsbereichen sorgen für zusätzliche Sicherheit.
  • Wasserqualität: Regelmäßige Überprüfungen der Wasserqualität gewährleisten gesundheitliche Unbedenklichkeit für die Badegäste.
Für Gäste bedeutet das Zertifikat ein beruhigendes Plus an Sicherheit beim Baden und Genießen des Strandurlaubs auf der Nordseehalbinsel. Neben der Nordsee-Lagune haben auch die bewachten Strände in Tossens und Eckwarderhörne seit dem vergangenen Jahr das Zertifikat.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Tina Tönjes
Marketing

Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG
Strandallee 61
26969 Butjadingen
Tel.-Nr.: +49 (0) 4733 / 929331
E-Mail: tina.toenjes@butjadingen.de
www.butjadingen.de

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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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