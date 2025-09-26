Butjadingen: Strandleuchten in Burhave – Ein magisches Erlebnis am Meer
Von 18 bis 22 Uhr verwandelt sich die Kunstpromenade zwischen dem Wattensteg und dem KITEBROTHERS Kiteschule & Strandbar in eine funkelnde Kulisse, die mit zahlreichen Lichteffekten und Installationen ins Staunen versetzt. Faszinierende Lichtspiele, ein Feuerkünstler und Live-Musik schaffen eine einzigartige Atmosphäre, die alle Sinne berührt.
Entlang der Kunstpromenade lodern Fackeln und Feuer. Eine große Schattenwand bietet die perfekte Möglichkeit für ein außergewöhnliches Foto für das Familienalbum. Zusammen mit dem ANIMAX-Team des TourismusService Butjadingen können Quallenlaternen gebaut und Windlichter gestalten werden. Annegret Martens erzählt Geschichten und Märchen aus der Welt der Unterwasserwelt und vom Meeresgott. Volkan Henken alias bregensturm zeigt sein Können beim Fire-Spinning und Montley Glow leuchtet auf seinen Stelzen entlang der Promenade.
Die Adams Family – bestehend aus dem Berufsmusiker Gerrit Giggle Adams und seinem Sohn Colin – spielt Sound der 60er Jahre, bis hin zum Sound von Heute. Ob Oldies, Rock, Pop oder Blues, die Adams Family bieten ihrem Publikum ein abwechslungsreiches Programm. Für das leibliche Wohl sorgen das Kachelstübchen aus Burhave mit dem Foodtruck, die Deichbar und die KITEBROTHERS Kiteschule & Strandbar mit kulinarischen Köstlichkeiten. Dort gibt es auch eine Hüpfburg, wo bis tief in die Nacht gesprungen werden kann.
Der Eintritt ist frei und die Veranstaltung verspricht ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie. Besucher werden aufgefordert sich selbst auch zum Leuchten zu bringen – ob mit Lichterketten oder Leuchtstäben – alles erlaubt, was den Herbst erhellt.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG
Strandallee 61
26969 Butjadingen
Tel.-Nr.: +49 (0) 4733 / 929331
E-Mail: tina.toenjes@butjadingen.de
www.butjadingen.de