Butjadingen: Seemannsgottesdienst im Hafen Fedderwardersiel – Konzert mit Triple B beginnt eine Stunde später
Doch Seeleute stehen für weit mehr als den Transport von Gütern. Ihre Geschichten erzählen von Aufbruch und Heimkehr, von den Gefahren der See, von Vertrauen, Hoffnung und Zusammenhalt. Gemeinsam wollen die Besucherinnen und Besucher innehalten, danken und zugleich Fragen nachgehen, die auch das eigene Leben berühren: Was gibt uns Halt? Worauf vertrauen wir? Was trägt uns durch stürmische Zeiten?
Gestaltet wird der Gottesdienst von Seemannspastor Dirk Jährig aus Brake und Pastorin Susanne Stephan aus Burhave. Für die musikalische Begleitung sorgt der Wadd’n Chor mit passenden Liedern.
Im Anschluss an den Gottesdienst geht das maritime Programm im Hafen Fedderwardersiel weiter: Das Konzert der Reihe „Konzerte im Hafen“ beginnt an diesem Tag ausnahmsweise eine Stunde später und findet von 12.00 bis 14.00 Uhr statt. Zu Gast ist die Band Triple B: Drei Stimmen, zwei Gitarren und zwei Stompboxen reichen dem Trio, um Schlager, Country, Rockmusik und Charthits groovig und mehrstimmig auf die Bühne zu bringen. Bernd, Jochen und Cindy stehen für handgemachte Live-Musik mit viel Spielfreude.
Der Hafen Fedderwardersiel bietet damit an diesem Tag einen besonderen Rahmen für Besinnung, Begegnung und Musik direkt am Wasser. Der Eintritt zum Konzert ist frei.
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