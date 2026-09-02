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Butjadingen: Seemannsgottesdienst im Hafen Fedderwardersiel – Konzert mit Triple B beginnt eine Stunde später

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Am Sonntag, 13. September 2026, lädt der Hafen Fedderwardersiel um 10.00 Uhr zu einem besonderen Gottesdienst in maritimer Atmosphäre ein. Im Mittelpunkt stehen die Menschen, die auf den Weltmeeren unterwegs sind und mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag zu unserem Alltag leisten – denn viele Waren und Rohstoffe erreichen uns nur durch die Schifffahrt.

Doch Seeleute stehen für weit mehr als den Transport von Gütern. Ihre Geschichten erzählen von Aufbruch und Heimkehr, von den Gefahren der See, von Vertrauen, Hoffnung und Zusammenhalt. Gemeinsam wollen die Besucherinnen und Besucher innehalten, danken und zugleich Fragen nachgehen, die auch das eigene Leben berühren: Was gibt uns Halt? Worauf vertrauen wir? Was trägt uns durch stürmische Zeiten?

Gestaltet wird der Gottesdienst von Seemannspastor Dirk Jährig aus Brake und Pastorin Susanne Stephan aus Burhave. Für die musikalische Begleitung sorgt der Wadd’n Chor mit passenden Liedern.

Im Anschluss an den Gottesdienst geht das maritime Programm im Hafen Fedderwardersiel weiter: Das Konzert der Reihe „Konzerte im Hafen“ beginnt an diesem Tag ausnahmsweise eine Stunde später und findet von 12.00 bis 14.00 Uhr statt. Zu Gast ist die Band Triple B: Drei Stimmen, zwei Gitarren und zwei Stompboxen reichen dem Trio, um Schlager, Country, Rockmusik und Charthits groovig und mehrstimmig auf die Bühne zu bringen. Bernd, Jochen und Cindy stehen für handgemachte Live-Musik mit viel Spielfreude.

Der Hafen Fedderwardersiel bietet damit an diesem Tag einen besonderen Rahmen für Besinnung, Begegnung und Musik direkt am Wasser. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

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Strandallee 61
26969 Butjadingen
Tel.-Nr.: +49 (0) 4733 / 929331
E-Mail: tina.toenjes@butjadingen.de
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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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