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Butjadingen: Plitsch, Platsch, Pfote – zweiter Hundebadetag in der Nordsee-Lagune Butjadingen

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Am Freitag, 16. Oktober 2026, gehört die Nordsee-Lagune Butjadingen erneut ganz den Vierbeinern: Von 14 bis 17 Uhr wird die Lagune nach der eigentlichen Saisonschließung noch einmal extra für den Hundebadetag „Plitsch, Platsch, Pfote“ geöffnet.

Für Badegäste ist die Saison in der Nordsee-Lagune bereits beendet, die Gastronomie und sanitären Anlagen sind abgebaut. Der Hundebadetag findet somit nach der regulären Schließung statt und bietet Hunden die Gelegenheit, sich im Wasser auszutoben.

Dann dürfen Hunde nach Herzenslust planschen, schwimmen und das Gelände erkunden. Der Eintritt beträgt 1 Euro pro Hund, Hundehalterinnen und Hundehalter haben freien Eintritt. Wichtig: Ins Wasser dürfen ausschließlich Hunde, keine Personen.

Damit alle einen entspannten Nachmittag erleben können, sollten die teilnehmenden Hunde sozialverträglich und ruhig sein. Auf dem Gelände dürfen sie ohne Leine laufen. Besitzerinnen und Besitzer werden gebeten, ihre Tiere im Blick zu behalten und Hinterlassenschaften eigenständig zu beseitigen. Der Kleinkinderbereich und Matsch-Spielplatz ist für Hunde nicht freigegeben.

Der Tourismus-Service Butjadingen freut sich auf viele wasserbegeisterte Vierbeiner.


Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG
Strandallee 61
26969 Butjadingen
Tel.-Nr.: +49 (0) 4733 / 929331
E-Mail: tina.toenjes@butjadingen.de
www.butjadingen.de

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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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