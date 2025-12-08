Butjadingen: Niedersachsen stärkt Qualitätstourismus
Tourismus-Service Butjadingen mit Zertifikaten Kinderferienland Niedersachsen und ServiceQualität Deutschland ausgezeichnet
Kinderferienland Niedersachsen:
„Wir sind stolz, mit Kinderferienland Niedersachsen für unsere Gemeinde werben zu können – Besucher sehen nun auf Anhieb, dass wir die besonderen Bedürfnisse von Familien mit Kindern während eines Urlaubs kennen und es uns zur Aufgabe gemacht haben, ihnen eine möglichst schöne Zeit zu bereiten“, so Nadine Werner, Prüferin für Kinderferienland Niedersachsen des heute ausgezeichneten Betriebes Tourismus-Service Butjadingen.
Butjadingen wurden nun bereits zum 4. Mal seit 2016 als Kinderferienland-Ort ausgezeichnet. Geprüft wurde Butjadingen in Bezug auf die Familienfreundlichkeit, insbesondere die Bereiche Infrastruktur und Freizeitangebote/Erlebnisse. Hier konnte Butjadingten mit einer Vielzahl von Angeboten für die ganze Familie punkten, auch damit, dass einige Betriebe aus den Bereichen Übernachtung, Gastronomie und Freizeiteinrichten ebenfalls mit dem Kinderferienland-Siegel ausgezeichnet sind und besonders auf Familienfreundlichkeit setzen. Gelobt wurde zudem auch die Informationsbereitstellung für Familien. Weiterhin gilt Butjadingen als besonders kinder- und familienfreundliche Gemeinde und trägt die Auszeichnung des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums als einer vor nur acht Orten im gesamten Bundesland.
ServiceQualität Deutschland:
„Wir freuen uns, Teil dieser bundesweiten Initiative zu sein und unseren Gästen somit einen noch besseren Service bieten zu können. Unsere Gäste sollen sich stets wohlfühlen und bei uns das bekommen, was sie sich wünschen. Deshalb orientieren wir uns an ihren Erwartungen und arbeiten im Rahmen der Initiative an einer konsequenten, gezielten und vor allem nachhaltigen Verbesserung unserer Leistungen“, so Celine Adrian-Ortel, Q-Coach im Tourismus-Service Butjadingen. Sie nimmt somit gemeinsam mit über 1100 weiteren Betrieben an der bundesweiten Initiative zur Verbesserung der Servicequalität bei Dienstleistungsbetrieben in Deutschland teil.
Der Tourismus-Service Butjadingen hat sich für die Qualitäts-Zertifizierung einem Mystery Check und einer Mitarbeiter- und Führungskräfte-Befragung unterzogen. Zudem wurde das Werkzeug zur Mitarbeiterbindung genutzt. Hieraus wurden gute Anreize zur Verbesserung herauskristallisiert, aber es hat sich auch gezeigt, dass viele Bereiche bereits erfolgreich unterwegs sind.
„Die erneuten Zertifizierungen freuen uns sehr, sie ist eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit und zeigt, dass wir auch weiterhin zu den familienfreundlichen Ausflugszielen in Niedersachsen gehören“, freut sich Claudio Schrock-Opitz, Geschäftsführer des Tourismus-Service Butjadingen. „Wir möchten, dass sich alle Besucher, Klein und Groß, bei uns rundum wohl fühlen.“
Zertifizierungen im Niedersachsentourismus
Kinderferienland Niedersachsen:
Die Zertifizierung Kinderferienland Niedersachsen bietet die TourismusMarketing Niedersachsen GmbH in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Reiseregionen seit dem Jahr 2011 an. Touristische Betriebe können sich in den Kategorien Übernachten, Entdecken und Erleben sowie Gastronomie prüfen lassen. Voraussetzung für die Auszeichnung sind eine kinderfreundliche Ausstattung, Sicherheitsaspekte und ein Service, der den Bedürfnissen von Familien gerecht wird. Die Qualitätskriterien stellen einen Mindeststandard für einen gelungenen Familienurlaub dar. Auch Orte können für ihr familienfreundliches Informations- und Serviceangebot ausgezeichnet werden. Bereits mehr als 350 Betriebe und 8 Orte in Niedersachsen tragen das Qualitätssiegel. Interessierte finden alle kinderfreundlichen Angebote in Niedersachsen im Reiseland-Portal:
https://www.reiseland-niedersachsen.de/...
ServiceQualität Deutschland:
Bereits seit 2004 beteiligt sich Niedersachsen an der Qualitätsinitiative ServiceQualität Deutschland. Dies ist ein Zertifizierungssystem für kleine und mittelständische Dienstleistungsbetriebe. Ziel der Initiative ist es, ein Qualitätsmanagementsystem zu implementieren und damit das Qualitätsbewusstsein in niedersächsischen Betrieben aller Branchen zu steigern. Seit Projektstart konnten in Niedersachsen über 4.400 Q-Coaches in touristischen Dienstleistungsbetrieben ausgebildet und 149 Betriebe zertifiziert werden. Ausführliche Informationen zur deutschlandweiten Initiative finden Sie unter
www.q-deutschland.de.
