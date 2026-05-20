Butjadingen: Musikalische Sommerabende in Tossens – Juni-Konzerte in der Konzertmuschel
Den Auftakt macht am 5. Juni die Band „Sax & Friends“, die mit klangvoller Bläserkunst und groovigen Rhythmen für stimmungsvolle Atmosphäre sorgt. Eine Woche später, am 12. Juni, begeistert „Yes Mam“ mit energiegeladenem Sound und eingängigen Songs. Am 20. Juni bringt „EO IPSO“ handgemachte Musik auf die Bühne – mit ganz eigenem Stil, der zwischen Funk, Soul und Pop pendelt. Den musikalischen Abschluss im Juni übernimmt am 26. Juni „Hobar“, bekannt für ihren charakteristischen Sound zwischen Blues und Rock und große Spielfreude. Alle Konzerte starten jeweils um 19.30 Uhr.
Die Konzertmuschel Tossens gilt als einer der schönsten Veranstaltungsorte der Region. Sie bietet von Frühjahr bis Herbst ein abwechslungsreiches Kulturprogramm – von LiveKonzerten über Theateraufführungen bis hin zu Lesungen und Vorträgen.
Eintritt: frei
Ort: Konzertmuschel Tossens, Nordseeallee, 26969 Tossens
Beginn: jeweils 19:30 Uhr
Im Juli geht die Konzertreihe mit weiteren musikalischen Highlights in die nächste Runde. Weitere Informationen und Termine finden Sie online unter www.butjadingen.de
Sax & Friends
Ein Abend. Eine Bühne. Pure Energie! Mit einem unwiderstehlichen Mix aus mitreißendem Swing und wildem Rock´n Roll zündet die Band ein musikalisches Feuerwerk, das direkt ins Herz und in die Beine geht. Was euch erwartet:
* Klassiker, die jeder kennt – neu interpretiert und voller Leben
* Saxophonspiel, das berührt und begeistert
* Grooves, die euch garantiert nicht stillsitzen lassen
* Eine Band, die mit Leidenschaft, Charme und Spielfreude begeistert
Ob Tanzwütige, Musikliebhaber oder einfach Neugierige – dieser Abend ist für alle, die echte LiveMusik lieben.
Yes M´aam
Die 4-köpfige Band "Yes M'aam" covert zum größten Teil Soul, Rockballaden, Beatles, Sting, aber auch Jazzstandards von Carlos Jobim bis Dave Brubeck. Herausragend ist dabei die soulige Stimme des Sängers Danny, der sowohl kraftvoll als auch sanft gefühlvoll dem Zuhörer Gänsehautmomente schenkt. Aber auch Schlagzeuger Stefan, Gitarristin Ingrid und Bassistin Berit haben ihre Gesangshighlights. Weswegen der Zuhörer immer wieder überrascht wird. Besonders reizvoll sind auch die mehrstimmigen Songs von z.B. den BeeGees, Ed Sheeran oder Metallica. Auf jeden Fall hören- und sehenswert.
EO IPSO
EO-IPSO steht für ehrlichen, deutschsprachigen Rock – handgemacht, direkt und ganz von selbst. Der Bandname stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „ganz von allein“ oder „aus sich selbst heraus“. Genau das ist Programm: EO-IPSO schreiben ihre Songs selbst. Rock aus eigener Feder, ohne Umwege.
Die Band aus Stadland überzeugt mit einer kraftvollen Mischung aus eingängigen Riffs, markanten Texten und einer Bühnenpräsenz, die hängen bleibt. Die Besetzung vereint starke Persönlichkeiten: Hergen (Gesang, Harp), Mona (Bass, Gesang), Lukas (Rhythmusgitarre), Stefan (Leadgitarre), Uli (Keys) und Claas (Schlagzeug).
Neben zahlreichen Club- und Bühnenauftritten zählen besonders die Konzerte in der JVA Vechta und der JVA Oldenburg zu den eindrucksvollsten Highlights der Bandgeschichte – Auftritte, die zeigen, dass Musik Menschen erreicht, unabhängig von Ort und Situation.
Ein fester Termin im Kalender ist zudem das von EO-IPSO selbst organisierte „Scharf-Rock“ in Rodenkirchen/Stadland. Jedes Jahr verwandelt sich das kleine Dörfchen Sürwürden im November in einen Rock-Hotspot: Drei Bands bringen das Publikum zum Kochen – EO-IPSO als Lokalmatadoren selbstverständlich immer mittendrin.
2022 veröffentlichte die Band ihr Debütalbum „Narben der Vergangenheit“, aufgenommen im Noiseless-Tonstudio in Rhede. 2025 kehrte EO-IPSO dorthin zurück, um die Songs „Lauf“ und „Seitenwechsel“ aufzunehmen – ein weiterer Schritt in der konsequenten musikalischen Weiterentwicklung der Band.
EO-IPSO steht für ehrlichen Rock, starke Texte und eine klare Haltung: selbstgemacht, bodenständig und mit Leidenschaft.
HoBaR
HoBaR, House of Blues and Rock: Das sind sechs Musiker, die sich dem Ziel verschrieben haben, die besten Songs der Musikgeschichte nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Neben Stücken von Black Sabbath, Eric Clapton und Jethro Tull spielen sie auch Songs aus den 80ern, 90ern und dem aktuellen Jahrhundert. Das Publikum kann sich auf eine bunte Mischung aus Rock, Pop und Blues freuen!
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