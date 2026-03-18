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Butjadingen: „Lüttje Schritte, grote Wark“ – Butjadingen lädt zu den Mottowochen Umwelt & Natur ein

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Vom 13. bis 27. März 2026 steht in Butjadingen alles im Zeichen von Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit. Unter dem Motto „Lüttje Schritte, grote Wark“ geht es in den zwei Themenwochen um Müll in der Natur – an Land und im Meer sowie um Artenvielfalt und Artenschutz. Besucherinnen und Besucher können an zahlreichen spannenden Aktionen teilnehmen, die nicht nur Spaß machen, sondern auch Wissenswertes rund um Natur und Nachhaltigkeit vermitteln.

In der ersten Woche dreht sich alles um das Thema Müll in der Natur, während in der zweiten Woche die Artenvielfalt im Fokus steht. Die vielfältigen Programmpunkte beinhalten Müllsammelaktionen, Führungen, Bastelaktionen, Workshops und vieles mehr – für Kinder, Familien und engagierte Umweltschützer gleichermaßen.

Ein besonderes Highlight ist die digitale Nachhaltigkeitsschnitzeljagd mit Möwe Mörtel, bei der Familien spielerisch den Lebensraum Nordsee entdecken und dabei lernen, wie jeder selbst zum Umweltschutz beitragen kann. Start ist täglich an der Tourist-Information Burhave, wo am Ende eine kleine nachhaltige Belohnung wartet.

Wer es praktisch mag, kann beim Müllbingo mitmachen, das Reparatur-Café im Atrium besuchen oder bei der Führung durch das Entsorgungszentrum Wesermarsch in Brake einen Blick hinter die Kulissen von Recycling, Biogas- und Klärtechnik werfen. Familien mit Kindern erwartet zudem der Workshop „Rosas Naturkosmetik“ rund um das Thema Sole, Meer und Hautgefühl. Auch kreative Aktionen wie das Vogelhäuserbauen mit Center Parcs oder Wattbilder gestalten in der Spielscheune Butjadingen laden zum Mitmachen ein. Zwei besondere Führungen bietet der Zoo am Meer in Bremerhaven. Unter dem Motto „Begegnen, begeistern, beschützen“ gibt es eine Führung zum Artenschutz im Zoo am Meer.

Bei Wattwanderungen in Eckwarderhörne und Tossens kann man die Natur direkt unter den Füßen spüren und die Artenvielfalt im Nationalpark kennenlernen. Bei der Langwarder Groden-Ralley erkundet man mit einem Forscherrucksack des Nationalpark-Haus Museum Fedderwardersiel den Groden auf eigene Faust.

Teilnehmende können im Rahmen der Mottowochen Stempel sammeln – wer fünf Stempel erhält, hat die Chance auf einen Rabattcode für den nächsten Urlaub in Butjadingen.

„Lüttje Schritte, grote Wark“ zeigt, wie aus kleinen Handlungen Großes entstehen kann. Alle Aktionen sind offen für Interessierte, viele davon kostenfrei und ideal für Familien.

Das vollständige Programm und weitere Informationen gibt es unter www.butjadingen.de.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Tina Tönjes

Marketing

Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG

Strandallee 61

26969 Butjadingen

Tel.-Nr.: +49 (0) 4733 / 929331

E-Mail: tina.toenjes@butjadingen.de

www.butjadingen.de

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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