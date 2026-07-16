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Butjadingen: Lesung mit Bestsellerautorin Dora Heldt in Tossens – „Zwischen Gut und Böse: Sönnigsens letzter Fall“

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Am Donnerstag, 6. August 2026, lädt der Tourismus-Service Butjadingen zu einem besonderen Literaturabend ein: Dora Heldt liest in der Aula der Zinzendorfschule in Tossens aus ihrem neuesten Kriminalroman „Zwischen Gut und Böse – Sönnigsens letzter Fall“. Der Einlass beginnt um 19:00 Uhr, die Lesung startet um 19:30 Uhr.

In ihrem neuen Werk präsentiert die beliebte Autorin den dritten und letzten Fall von Karl Sönnigsen, einem wortgewandten Hobby-Ermittler aus Sylt, der auf sehr eigentümliche Weise seinem Verdacht nachgeht. Eigentlich ist Sönnigsen nur ein gelangweilter Rentner – bis ein vermeintlich banaler „Mord an einem Schaf“ ihn in eine kuriose und gefährliche Ermittlungsmission führt. Mit Humor, Spannung und einem feinen Gespür für zwischenmenschliche Töne schafft Dora Heldt erneut eine perfekte Mischung aus Krimi und Urlaubslektüre.

Die Autorin, bekannt für ihre charmanten Bestseller mit Schauplätzen an der Nordsee, begeistert mit ihrer humorvollen Art und ihrer Fähigkeit, menschliche Schwächen mit Augenzwinkern zu erzählen. Die Lesung verspricht einen kurzweiligen und unterhaltsamen Abend – fesselnd, witzig und typisch norddeutsch.

Der Kartenvorverkauf startet am 01. Juli 2026. Tickets sind im Vorverkauf für 12 €, an der Abendkasse für 15 € erhältlich – in den Tourist-Infos Burhave und Tossens, bei der Buchhandlung von Bestenbostel in Nordenham sowie online unter www.butjadingen.de/....

Der Abend ist Teil der Veranstaltungsreihe „Literatur am Meer“, die regelmäßig Autorinnen und Autoren in die Region bringt. Unterstützt wird die Reihe von der Buchhandlung von Bestenbostel in Nordenham.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Tina Tönjes

Marketing

Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG

Strandallee 61

26969 Butjadingen

Tel.-Nr.: +49 (0) 4733 / 929331

E-Mail: tina.toenjes@butjadingen.de

www.butjadingen.de

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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