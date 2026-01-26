Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1049262

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland http://tano.travel
Ansprechpartner:in Frau Brigitte Hainzer +49 4421 3596811
Logo der Firma TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Butjadingen: Kunst am Meer: Malkurs in Butjadingen lädt zu kreativen Tagen an der Küste ein

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Wo sich Nordsee, Jadebusen und Weser begegnen, bietet die Weite der Landschaft unzählige Motive – perfekte Voraussetzungen für ein paar inspirierende Tage mit Farbe, Pinsel und maritimer Atmosphäre. Ende August findet in Butjadingen ein mehrtägiger Malkurs im „Atrium“ in Burhave statt, der sowohl Arbeiten im Atelier als auch kreative Stunden unter freiem Himmel beinhaltet.

Eine kurze Kennenlernrunde findet am 31. August am Abend statt. Vom 1. bis 4. September, jeweils von 10:00 bis ca. 15:30 Uhr, widmen sich die Teilnehmenden der Aquarell- und Acrylmalerei in einer der schönsten Küstenregionen Norddeutschlands. Geplant sind Malzeiten im Atelier sowie an ausgewählten Orten in der Umgebung – darunter der idyllische Hafenort Fedderwardersiel, der mit Fischerbooten, Licht und Atmosphäre ein beliebtes Motiv bietet. Der Kurs ist für Anfänger mit Vorkenntnissen aber auch für Fortgeschrittene geeignet. Grundlegende Kenntnisse in der Aquarellmalerei sollten vorhanden sein. Die Motive des Kurses werden in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Hilfe von Fotovorlagen vorgestellt. Die Teilnehmer folgen dieser Anleitung und erhalten bei der Umsetzung individuelle Hilfen und Tipps.

Der Kurs wird ohne Unterkunft und Verpflegung angeboten, die Teilnahmegebühr beträgt 300 Euro ohne Material. Eine Unterkunft kann über die Zimmervermittlung des Tourismus-Service Butjadingen (urlaub@butjadingen.de, Tel. 04733 / 929310) organisiert werden.

Ein Kurs für alle, die das Meer lieben und die besondere Stimmung der norddeutschen Küste künstlerisch einfangen möchten – Malen mit Meerblick inklusive.

Anmeldung und Information
Anmeldungen nimmt Susanne Hohaus unter info@susannehohaus.de oder Tel. 02921 / 3192703 an. Sie gibt auch gerne weitere Informationen zu dem Kurs. Der Kursort ist das „Atrium“ im Tourismus-Service Butjadingen, Strandallee 61 in 26969 Burhave.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner

Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG
Strandallee 61
26969 Butjadingen
Tel.-Nr.: +49 (0) 4733 / 929331
E-Mail: tina.toenjes@butjadingen.de
www.butjadingen.de

Website Promotion

Website Promotion

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.