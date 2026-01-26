Butjadingen: Kunst am Meer: Malkurs in Butjadingen lädt zu kreativen Tagen an der Küste ein
Eine kurze Kennenlernrunde findet am 31. August am Abend statt. Vom 1. bis 4. September, jeweils von 10:00 bis ca. 15:30 Uhr, widmen sich die Teilnehmenden der Aquarell- und Acrylmalerei in einer der schönsten Küstenregionen Norddeutschlands. Geplant sind Malzeiten im Atelier sowie an ausgewählten Orten in der Umgebung – darunter der idyllische Hafenort Fedderwardersiel, der mit Fischerbooten, Licht und Atmosphäre ein beliebtes Motiv bietet. Der Kurs ist für Anfänger mit Vorkenntnissen aber auch für Fortgeschrittene geeignet. Grundlegende Kenntnisse in der Aquarellmalerei sollten vorhanden sein. Die Motive des Kurses werden in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Hilfe von Fotovorlagen vorgestellt. Die Teilnehmer folgen dieser Anleitung und erhalten bei der Umsetzung individuelle Hilfen und Tipps.
Der Kurs wird ohne Unterkunft und Verpflegung angeboten, die Teilnahmegebühr beträgt 300 Euro ohne Material. Eine Unterkunft kann über die Zimmervermittlung des Tourismus-Service Butjadingen (urlaub@butjadingen.de, Tel. 04733 / 929310) organisiert werden.
Ein Kurs für alle, die das Meer lieben und die besondere Stimmung der norddeutschen Küste künstlerisch einfangen möchten – Malen mit Meerblick inklusive.
Anmeldung und Information
Anmeldungen nimmt Susanne Hohaus unter info@susannehohaus.de oder Tel. 02921 / 3192703 an. Sie gibt auch gerne weitere Informationen zu dem Kurs. Der Kursort ist das „Atrium“ im Tourismus-Service Butjadingen, Strandallee 61 in 26969 Burhave.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner
Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG
Strandallee 61
26969 Butjadingen
Tel.-Nr.: +49 (0) 4733 / 929331
E-Mail: tina.toenjes@butjadingen.de
www.butjadingen.de