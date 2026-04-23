Butjadingen: Konzertsaison 2026 in der Konzertmuschel Tossens startet im Mai – Musikgenuss mit Meeresbrise
Den Auftakt macht am 1. Mai die Band „Prime Time“, gefolgt von den Sundown Skifflers am 9. Mai und dem beliebten Shantychor Bad Zwischenahn am 16. Mai. Am Pfingstsonntag, den 24. Mai, um 15 Uhr feiert die katholische St. Willehad-Gemeinde einen Freiluftgottesdienst. Beyond Heaven geben ihre Hits am 30. Mai zum Besten.
Die „Konzertmuschel Tossens“ steht für Live-Musik in maritimer Atmosphäre, bei der der Eintritt kostenfrei ist. Die Konzerte finden jeweils um 19:30 Uhr statt.
„Die Konzertmuschel ist einer unserer stimmungsvollsten Veranstaltungsorte – Musik, Meer und Gemeinschaft verschmelzen hier zu einem unvergleichlichen Erlebnis“, freut sich Sabine Schmidt vom Tourismus-Service Butjadingen, die zuständig für die Konzertkoordination ist.
Weitere Informationen und Termine finden Sie online unter www.butjadingen.de.
Alle Veranstaltungen sind auch bequem mit dem Bus (Linie 400/Strandläufer) zu erreichen. Inhaber der Gästekarte fahren kostenlos! https://www.vbn.de/service/linienfahrplaene#line_no=400
Prime Time
Prime Time aus Nordenham bringt Rock- und Popklassiker mit Leidenschaft und Spielfreude auf die Bühne. Mit Natascha Schulz und Thomas Maréchal als starke Stimmen, Sven Kretschmer an den Keyboards, Dave Kramer am Bass, Raphael Funk am Schlagzeug und Jörg Eilers an der Gitarre entsteht ein kraftvoller, vielschichtiger Sound. Authentisch, energiegeladen und publikumsnah – ein Live-Erlebnis, das sofort mitreißt.
Die Mischung aus charismatischen Stimmen, druckvollem Rhythmus und detailreicher Instrumentierung macht Prime Time zu einer Band, die sowohl große Hymnen als auch feinere Balladen überzeugend präsentiert. Mehrstimmiger Gesang und die Spielfreude jedes einzelnen Mitglieds sorgen für einen Sound, der sofort mitreißt und die Bühne zum Erlebnisraum macht.
Sundown Skifflers
Die Bremerhavener Sundown Skifflers präsentieren seit 35 Jahren ihren Washboard-Skiffle-Rock, ein Mix aus klassischen Skiffle-Stücken und bekannten Oldies auch in plattdeutscher Sprache, neu definiert mit Waschbrett, Piano, Gitarre, E-Bass und mehrstimmigen Gesang. Mit ihrer außergewöhnlichen Performance und guter Laune, reißen sie ihr Publikum mit und verbreiten sowohl auf als auch vor der Bühne eine ausgelassene Stimmung.
Dabei gab es ab1991 zunächst nur die Band Sundown, die Countrymusik, Oldies und Pop-Titel der 60er-90er Jahre spielte. Erst im Laufe der Jahre und durch eine veränderte Besetzung erkannten die Musiker ihre Leidenschaft für die Skiffle Musik und spielen seit 2008 ein Skiffle-Rock-Programm. Damit haben sie sehr großen Erfolg und treten auf Jazz-Festivals, Stadtfesten oder in Kulturvereinen und Musik-Clubs auf. NDR 1 Niedersachsen übertrug 2013 ein einstündiges Portrait der Band in der Sendung Musiklandmit Rudolf Krieger Im Januar 2015 traten sie in der ausverkauften Hamburger Fabrik beim Skiffle-Festival auf. Von diesem Ereignis wurde eine DVD produziert. 2016 feierte die Band ihren 25 Geburtstag und ließ es bei vielen Konzerten so richtig krachen. Im Herbst 2020 erschien die aktuelle CD „Is Skiffle Playing Here“ 2021feierten die Sundown Skifflers ihren 30ten Geburtstag bei vielen schönen Konzerten mit ihren Fans! 2022 haben die Musiker eine Live-CD beim Stadtfest Bad Bevensen aufgenommen. Seit dem Sommer 2024 ist Barbara Seifert die Frau am Bass, und somit sind die Sundown Skifflers die einzige Skiffle-Formation in Deutschlandmit drei Frauen in der Band. Auf ihrer Geburtstagstour 2026 machen die fünf Musikermit dem Publikum eine musikalische Entdeckungsreise und zeigen eindrucksvoll, dass Skiffle-Musik alles andere als angestaubt sein kann.
Shantychor Bad Zwischenahn
„Wir sind die blauen Jungs vom Zwischenahner Meer“. Unter diesem Motto stehen wir seit mehr als 25 Jahren auf den Bühnen unserer Heimat. Unser Chor besteht derzeit aus 32 aktiven Mitgliedern, die sich mit Freude der maritimen Musik widmen. Es ist uns in all den Jahren gelungen mit schwungvollen und harmonischen Liedern und eigenen Arrangements den Chor weit über die Grenzen von Bad Zwischenahn bekannt zu machen. In den 25 Jahren Shanty Chor Bad Zwischenahn gab es viele Höhepunkte. Wir wurden zu einem kulturellen Repräsentanten unseres schönen Kurortes Bad Zwischenahn. Seit dem Gründungsjahr 1989 ist unser Leitmotiv, das Publikum zu unterhalten und mit maritimer Musik Freude und Spaß zu verbreiten. Dieses Leitmotiv hat uns in den letzten 25 Jahren angetrieben und soll auch zukünftig unsere Motivation sein.
Beyond Heaven
Sechs Musiker und Musikerinnen, die einfach Spaß an der Musik haben und sich auch nicht immer ganz ernst nehmen. Gespielt wird, was gefällt, einen roten Faden gibt es nicht. Vorwiegend werden Titel aus dem rockigen Bereich gecovert, es wird aber auch gerne mal nach links oder rechts abgebogen, oder eine Ballade eingeschmuggelt. Die Hauptsache ist, es macht Laune. Eigene Stücke dürfen natürlich auch nicht fehlen, so wird auch das selbstgeschriebene Repertoire stetig erweitert. Das Ziel ist es, das Publikum mitzureißen und gute Stimmung zu verbreiten.
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