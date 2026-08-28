Butjadingen: „Klang & Kulinarik im Garten Eden“ in Waddens muss wetterbedingt abgesagt werden
„Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Da die Veranstaltung vom besonderen Ambiente im Garten Eden lebt, braucht es stabile Wetterbedingungen, damit Gäste, Musik und Kulinarik in der geplanten Form zusammenkommen können“, so der Tourismus-Service Butjadingen. Verschiedene Alternativen wurden im Vorfeld geprüft. Ein kurzfristiger Ausweichtermin kann jedoch leider nicht angeboten werden. Auch eine spontane Verlegung in eine Indoor-Location ist organisatorisch in der Kürze der Zeit nicht umsetzbar. Der Tourismus-Service Butjadingen bittet alle Gäste um Verständnis für die Absage. Informationen zur Rückabwicklung bereits gekaufter Tickets erhalten die Käuferinnen und Käufer über die jeweiligen Verkaufsstellen bzw. über den Tourismus-Service Butjadingen.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG
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