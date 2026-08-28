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Butjadingen: „Klang & Kulinarik im Garten Eden“ in Waddens muss wetterbedingt abgesagt werden

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Der Tourismus-Service Butjadingen muss leider mitteilen, dass die Veranstaltung „Klang & Kulinarik im Garten Eden“, die am Samstag, 29. August, in Waddens stattfinden sollte, nicht stattfinden kann. Grund für die Absage sind die aktuellen Wettervorhersagen, die keine verlässlichen Bedingungen für eine Veranstaltung unter freiem Himmel erwarten lassen. Nach gemeinsamer Abstimmung im Team sowie mit dem Caterer wurde die Entscheidung schweren Herzens getroffen.

„Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Da die Veranstaltung vom besonderen Ambiente im Garten Eden lebt, braucht es stabile Wetterbedingungen, damit Gäste, Musik und Kulinarik in der geplanten Form zusammenkommen können“, so der Tourismus-Service Butjadingen. Verschiedene Alternativen wurden im Vorfeld geprüft. Ein kurzfristiger Ausweichtermin kann jedoch leider nicht angeboten werden. Auch eine spontane Verlegung in eine Indoor-Location ist organisatorisch in der Kürze der Zeit nicht umsetzbar. Der Tourismus-Service Butjadingen bittet alle Gäste um Verständnis für die Absage. Informationen zur Rückabwicklung bereits gekaufter Tickets erhalten die Käuferinnen und Käufer über die jeweiligen Verkaufsstellen bzw. über den Tourismus-Service Butjadingen.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG
Strandallee 61
26969 Butjadingen
www.butjadingen.de

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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