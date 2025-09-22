Butjadingen: Holger Oetjen präsentiert: Farben und Stimmungen der norddeutschen Landschaft
Oetjen, der seine Leidenschaft für die Malerei schon als Schüler entdeckte, hat in verschiedenen Kunstkursen seine Technik verfeinert. Die Motive seiner Werke findet er bei Spaziergängen, Wanderungen und am Meer, inspiriert von der einzigartigen Stimmung und den Farben der Region.
Die Ausstellung „Landschaft und Meer“ verspricht eine eindrucksvolle Reise durch die Landschaften Norddeutschlands und lädt Kunstliebhaber ein, die Schönheit dieser Umgebungen durch Oetjens Augen zu betrachten. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.
Die Ausstellung ist während der normalen Öffnungszeiten der Tourist-Info geöffnet:
Montag bis Freitag von 9-12 Uhr & 13-16 Uhr
Samstags und Sonntags von 9-14 Uhr
