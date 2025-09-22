Kontakt
Butjadingen: Holger Oetjen präsentiert: Farben und Stimmungen der norddeutschen Landschaft

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Vom 23. September bis zum 23. Oktober 2025 lädt Holger Oetjen zu seiner Ausstellung im Atrium in Burhave ein. Der gebürtige Delmenhorster, seit über 30 Jahren in Ganderkesee lebend, widmet sich in seinen Werken der Faszination der norddeutschen Landschaften. Mit einem Fokus auf Pastellkreide begeistert Oetjen durch intensive Farben und weiche Farbübergänge, die die Weite der Natur einfangen.

Oetjen, der seine Leidenschaft für die Malerei schon als Schüler entdeckte, hat in verschiedenen Kunstkursen seine Technik verfeinert. Die Motive seiner Werke findet er bei Spaziergängen, Wanderungen und am Meer, inspiriert von der einzigartigen Stimmung und den Farben der Region.

Die Ausstellung „Landschaft und Meer“ verspricht eine eindrucksvolle Reise durch die Landschaften Norddeutschlands und lädt Kunstliebhaber ein, die Schönheit dieser Umgebungen durch Oetjens Augen zu betrachten. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

Die Ausstellung ist während der normalen Öffnungszeiten der Tourist-Info geöffnet:
Montag bis Freitag von 9-12 Uhr & 13-16 Uhr
Samstags und Sonntags von 9-14 Uhr

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Tina Tönjes
Marketing

Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG
Strandallee 61
26969 Butjadingen
Tel.-Nr.: +49 (0) 4733 / 929331
E-Mail: tina.toenjes@butjadingen.de
www.butjadingen.de

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

