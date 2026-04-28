Butjadingen: Farvlüüd im Atrium Burhave – Gemeinschaftsausstellung „Woanders ist auch schön“

Vom 1. bis 28. Mai 2026 verwandelt sich das Atrium in Burhave in eine farbenreiche Welt der Kreativität. Unter dem Titel „Woanders ist auch schön“ präsentieren zehn Künstlerinnen der Gruppe Farvlüüd ihre neuesten Werke in einer gemeinsamen Ausstellung.



Warum dieser Titel? Weil Kunst uns die Freiheit gibt, überall zu sein. Seit 2018 treffen sich zehn Künstlerinnen im Atelier RIMASCHI von Ulrike Schmitt in Jade, um künstlerische Grenzen zu überschreiten. Diese Ausstellung zeigt das Ergebnis dieser Reisen: Werke, die den Betrachter mitnehmen – an Orte, die man kennt, und an solche, die erst auf der Leinwand entstanden sind. Kommen Sie vorbei und entdecken Sie Landschaften, Tiere und abstrakte Welten in Öl und Acryl. Nutzen Sie die Chance, täglich (zu den Zeiten der Tourist-Info) Kunst zu genießen. „Unsere Kunst soll den Betrachter an einen anderen Ort entführen – weg vom Alltag, hinein in die Leinwand.“



Ob gespachtelt oder fein lasiert, ob abstrakt oder naturnah: Die gezeigten Arbeiten spiegeln die individuelle Handschrift jeder Künstlerin wider. Entdecken Sie kraftvolle Tierstudien, stimmungsvolle Landschaften und ausdrucksstarke Porträts in Öl und Acryl. „Künstlerische Visionen brauchen Raum, um sich zu entfalten.“ Die zehn Künstlerinnen laden Sie ein, die Welt aus neuen Blickwinkeln zu betrachten. Die Ausstellung präsentiert eine Vielfalt, die von der Nordseeküste bis in die Abstraktion führt.



Die Ausstellung lädt dazu ein, Kunst hautnah zu erleben: Während der Öffnungszeiten der Tourist-Information ist die Besichtigung möglich und an den Nachmittagen stehen einige der Künstlerinnen persönlich für Gespräche bereit, an den Wochenenden ab 11 Uhr. Zur Vernissage am 1. Mai um 11 Uhr sind Kunstinteressierten herzlich eingeladen. Jades Bürgermeister Henning Kaars wird als Schirmherr eine Ansprache halten, Ulrike Schmitt präsentiert eine Laudation. Musikalisch wird die Vernissage von der Cellistin Clara Loerinz begleitet. Anmeldung unter Tel. 04455-2043088 werden erbeten, aber auch Spontanbesucher sind herzlich willkommen!



Die Künstlerinnen der Gruppe Farvlüüd sind Heide Behrens, Dorothea Deppe, Sabine Janz, Antje Kaars, Heike Köhne, Carola Machlitt, Kirsten Raabe, Hannelore Schade, Aude Schewe und Imke Tietje. Künstlerisch begleitet wird die Gruppe von Ulrike Schmitt alias Rimaschi. Ein Besuch, der inspiriert – und zeigt, dass Kunst manchmal genau dort „woanders“ zuhause ist, wo man sie nicht erwartet.



Ort: Atrium im Tourismus-Service Butjadingen, Strandallee 61, 26969 Burhave

Zeitraum: 1. – 28. Mai 2026

Eintritt: frei



Öffnungszeiten: Montag – Freitag von 9 bis 12 Uhr, sowie von 13 bis 16 Uhr. Samstags, Sonntags und Feiertags von 9 bis 14 Uhr.



Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG

Strandallee 61

26969 Butjadingen

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