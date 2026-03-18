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Butjadingen: Farben, Licht und Naturimpressionen – Ausstellung von Erika Behrens im Atrium Burhave

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Vom 20. März bis zum 26. April präsentiert die Künstlerin Erika Behrens aus Brake ihre Werke im Atrium Burhave. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ausdrucksstarke Pastellarbeiten freuen, die Natur und Landschaften in eindrucksvollem Licht zeigen.

Bereits in ihrer Schulzeit entdeckte Behrens ihr Talent für die Malerei, das früh die Aufmerksamkeit ihrer Kunstpädagogen weckte. In den 1980er Jahren absolvierte sie parallel zu ihrem Berufsleben ein Fernstudium für Malen und Zeichnen in der Schweiz. Seitdem widmet sie sich mit großer Leidenschaft der Kunst, insbesondere Pflanzenstudien, gegenständlichen Darstellungen, Landschaftsimpressionen sowie Porträts von Mensch und Tier.

Seit den 1990er Jahren arbeitet sie bevorzugt mit Pastellkreiden, deren intensive Farbtiefe und feine Übergänge ihren Bildern eine beeindruckende Natürlichkeit verleihen. Durch das Zusammenspiel von Licht und Schatten entstehen Arbeiten, die Realität und Empfindung meisterhaft verbinden. Ihre Motive findet Behrens auf Reisen in den mediterranen Süden ebenso wie in ihrer norddeutschen Heimat. Viele ihrer Werke, teils Auftragsarbeiten, spiegeln Erinnerungen und Eindrücke aus ihren früheren Wohnorten Hamburg, Nürnberg, Bonn und Berlin wider.

Mit dieser Ausstellung zeigt das Atrium erneut die Vielfalt künstlerischen Schaffens in Butjadingen und bietet Kunstinteressierten Gelegenheit, in die farbenreiche Welt von Erika Behrens einzutauchen.

Ausstellungszeitraum: 20. März – 26. April

Die Ausstellung ist während der normalen Öffnungszeiten der Tourist-Info geöffnet:
im März: Montag bis Sonntag 9 – 14 Uhr
im April: Montag bis Freitag von 9-12 Uhr & 13-16 Uhr / Samstags und Sonntags sowie
Karfreitag von 9-14 Uhr / Ostermontag geschlossen

Ort: Atrium im Tourismus-Service Butjadingen, Strandallee 61, 26969 Burhave

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG
Strandallee 61
26969 Butjadingen

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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