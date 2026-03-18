Butjadingen: Farben, Licht und Naturimpressionen – Ausstellung von Erika Behrens im Atrium Burhave
Bereits in ihrer Schulzeit entdeckte Behrens ihr Talent für die Malerei, das früh die Aufmerksamkeit ihrer Kunstpädagogen weckte. In den 1980er Jahren absolvierte sie parallel zu ihrem Berufsleben ein Fernstudium für Malen und Zeichnen in der Schweiz. Seitdem widmet sie sich mit großer Leidenschaft der Kunst, insbesondere Pflanzenstudien, gegenständlichen Darstellungen, Landschaftsimpressionen sowie Porträts von Mensch und Tier.
Seit den 1990er Jahren arbeitet sie bevorzugt mit Pastellkreiden, deren intensive Farbtiefe und feine Übergänge ihren Bildern eine beeindruckende Natürlichkeit verleihen. Durch das Zusammenspiel von Licht und Schatten entstehen Arbeiten, die Realität und Empfindung meisterhaft verbinden. Ihre Motive findet Behrens auf Reisen in den mediterranen Süden ebenso wie in ihrer norddeutschen Heimat. Viele ihrer Werke, teils Auftragsarbeiten, spiegeln Erinnerungen und Eindrücke aus ihren früheren Wohnorten Hamburg, Nürnberg, Bonn und Berlin wider.
Mit dieser Ausstellung zeigt das Atrium erneut die Vielfalt künstlerischen Schaffens in Butjadingen und bietet Kunstinteressierten Gelegenheit, in die farbenreiche Welt von Erika Behrens einzutauchen.
Ausstellungszeitraum: 20. März – 26. April
Die Ausstellung ist während der normalen Öffnungszeiten der Tourist-Info geöffnet:
im März: Montag bis Sonntag 9 – 14 Uhr
im April: Montag bis Freitag von 9-12 Uhr & 13-16 Uhr / Samstags und Sonntags sowie
Karfreitag von 9-14 Uhr / Ostermontag geschlossen
Ort: Atrium im Tourismus-Service Butjadingen, Strandallee 61, 26969 Burhave
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG
Strandallee 61
26969 Butjadingen