Butjadingen: Erlebe den Herbstzauber: Herbstmarkt im Hafen am 3. Oktober

Am 3. Oktober lädt der Hafen von 11 bis 18 Uhr zum alljährlichen Herbstmarkt ein, einem farbenfrohen Ereignis, das die Schönheit der Saison einfängt. Die Besucher erwartet eine reiche Auswahl lokaler Handwerkskunst sowie kreative und regionale Produkte, die sowohl für Feinschmecker als auch für Kunstliebhaber ein wahres Paradies darstellen.

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung ist die Strandkorbversteigerung um 15 Uhr. Hier hat jeder die Gelegenheit, echte Butjenter Strandkorbexemplare zu ersteigern – ein Erinnerungsstück der ganz besonderen Art für den eigenen Garten. Auktionator Dierk Smit aus Nordenham wird die Körbe launig unter das Volk bringen. Die Abholung muss direkt und in Eigenregie erfolgen.

Musikalisch wird der Markt von den Live-Acts der beliebten Bands "Wild at heart" und "Triple B" begleitet, die mit ihren mitreißenden Klängen für Stimmung und gute Laune sorgen. Seit inzwischen 35 Jahren bietet die Braker Band "Wild at heart" ein vielseitiges Liveprogramm aus klassischem, anspruchsvollem Rock mit abwechslungsreichen Sets großartiger Rockklassiker der 70er bis 2000er Jahre.

Drei Stimmen, zwei Gitarren und zwei Stompboxen – das ist Triple B! Wenn zwei alte Top 40 Recken ihre Gitarren auspacken, ist Party angesagt. Wenn dann Cindy miteinstimmt, geht die Sonne auf. Ob Stadthalle oder Telefonzelle, ob Country oder Schnulze, ob Pop oder Heavy, Hauptsache LIVE!

Der Eintritt zum Herbstmarkt ist frei und alle Altersgruppen sind herzlich eingeladen, einen Tag voller Entdeckungen und Erlebnisse zu verbringen. Während des gesamten Tages sind auch die beiden Butjenter Schafe Fiete & Fietje mit vor Ort, die zum Kuscheln und Erinnerungsfotos schießen bereitstehen. Lassen Sie sich vom Charme des Hafens verzaubern und genießen Sie die unverwechselbare Atmosphäre dieses besonderen Events.

Wir freuen uns, Sie am 3. Oktober im Hafen begrüßen zu dürfen und gemeinsam einen wunderschönen Herbsttag zu erleben.

Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG
Strandallee 61
26969 Butjadingen
Tel.-Nr.: +49 (0) 4733 / 929331
E-Mail: tina.toenjes@butjadingen.de
www.butjadingen.de

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
