Butjadingen: Erlebe den Geschmack der Welt – Das Hafenschmaus Festival in Fedderwardersiel lädt zum Genießen ein
Food- und Getränketrucks aus der Region und darüber hinaus bieten an allen vier Tagen internationale Spezialitäten und beliebte Klassiker – von Burgern und Fischgerichten bis hin zu asiatischer Küche und süßen Snacks.
Am Freitag und Samstag sorgt das Pianomobil für musikalische Unterhaltung. Arndt Baeck ist mit der kleinsten Pianobar der Welt unterwegs - Eine unschlagbare Kombination aus überraschender Optik, perfektem Klang und kreativem Entertainment. Während seine Geschwister alle Gitarrenunterricht bekommen, hat Arndt das Klavier für sich entdeckt. Daraus entstand sein unnachahmlicher Stil: fast gitarristisch begleitet er seine Songs am Klavier. Ruft man ihm einen Song zu, den er kennt, dann spielt er ihn.
Der Sonntag steht ganz im Zeichen norddeutscher Tradition: Der Shantychor „Butjenter Blinkfüer“ begeistert am Vormittag mit maritimen Liedern, während die kleinen Gäste bei der Kids Disco und der Begegnung mit den Schafen Fiete & Fietje auf ihre Kosten kommen.
Am Freitag und Samstag gibt es auf der Seite der Fischereigenosschenschaft einen Kunsthandwerkermarkt, wo gestöbert, geschnustert und gekauft werden kann. Handgemacht und regional – das erwartet die Besucher.
Über das gesamte Wochenende hinweg gibt es ein buntes Programm für Kinder mit Kinderschminken, Glitzer-Tattoos und weiteren Angeboten.
Das Familienevent im Hafen wird von der Volksbank Jade-Weser gesponsert.
Öffnungszeiten:
Donnerstag: 12:00 – 22:00 Uhr
Freitag & Samstag: 12:00 – 23:00 Uhr
Sonntag: 11:00 – 19:00 Uhr
Mit seiner Mischung aus Genuss, Musik und Küstenflair ist das Hafenschmaus Festival ein Erlebnis für alle Sinne!
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