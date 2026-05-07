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Butjadingen: Erlebe den Geschmack der Welt – Das Hafenschmaus Festival in Fedderwardersiel lädt zum Genießen ein

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Vom 14. bis 17. Mai verwandelt sich der Hafen von Fedderwardersiel wieder in ein Paradies für Experimientierfreudige, Familien und Genießer. Unter dem Motto „Erlebe den Geschmack der Welt – direkt am Hafen!“ erwartet die Besucherinnen und Besucher ein verlängertes Wochenende voller kulinarischer Vielfalt, Musik und maritimer Atmosphäre.

Food- und Getränketrucks aus der Region und darüber hinaus bieten an allen vier Tagen internationale Spezialitäten und beliebte Klassiker – von Burgern und Fischgerichten bis hin zu asiatischer Küche und süßen Snacks.

Am Freitag und Samstag sorgt das Pianomobil für musikalische Unterhaltung. Arndt Baeck ist mit der kleinsten Pianobar der Welt unterwegs - Eine unschlagbare Kombination aus überraschender Optik, perfektem Klang und kreativem Entertainment. Während seine Geschwister alle Gitarrenunterricht bekommen, hat Arndt das Klavier für sich entdeckt. Daraus entstand sein unnachahmlicher Stil: fast gitarristisch begleitet er seine Songs am Klavier. Ruft man ihm einen Song zu, den er kennt, dann spielt er ihn.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen norddeutscher Tradition: Der Shantychor „Butjenter Blinkfüer“ begeistert am Vormittag mit maritimen Liedern, während die kleinen Gäste bei der Kids Disco und der Begegnung mit den Schafen Fiete & Fietje auf ihre Kosten kommen.

Am Freitag und Samstag gibt es auf der Seite der Fischereigenosschenschaft einen Kunsthandwerkermarkt, wo gestöbert, geschnustert und gekauft werden kann. Handgemacht und regional – das erwartet die Besucher.

Über das gesamte Wochenende hinweg gibt es ein buntes Programm für Kinder mit Kinderschminken, Glitzer-Tattoos und weiteren Angeboten.

Das Familienevent im Hafen wird von der Volksbank Jade-Weser gesponsert.

Öffnungszeiten:
Donnerstag: 12:00 – 22:00 Uhr
Freitag & Samstag: 12:00 – 23:00 Uhr
Sonntag: 11:00 – 19:00 Uhr

Mit seiner Mischung aus Genuss, Musik und Küstenflair ist das Hafenschmaus Festival ein Erlebnis für alle Sinne!

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG
Strandallee 61
26969 Butjadingen
Tel.-Nr.: +49 (0) 4733 / 929331
E-Mail: tina.toenjes@butjadingen.de
www.butjadingen.de

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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