Butjadingen: Erhöhung des Gästebeitrags in Butjadingen
Was der Urlauber für seinen Beitrag bekommt
Der Gästebeitrag stellt sicher, dass alle, die die touristischen Einrichtungen und Angebote in Butjadingen nutzen können, einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung leisten. Die Einnahmen sind zweckgebunden und fließen ausschließlich in die touristische Infrastruktur und die Organisationsstrukturen . Die Gründe der Erhöhung liegen bei der anhaltenden Inflation sowie den gestiegenen Energie -, Bauund Personalkosten für die Butjadinger Tourismusgesellschaften . Geschäftsführer Claudio Schrock -Opitz erklärt: „Der Gästebeitrag ist ausschließlich zur Mitfinanzierung de s anfallenden Aufwands vorgesehen. Angesichts der gestiegenen Ausgaben hat der Gemeinderat eine Erhöhung beschlossen. Selbst damit wird noch keine vollständige Kostendeckung erreicht. “ Mit Blick auf den Gesamtpreis eines Urlaubsliegt die Erhöhung damit unter einem Prozent ..Zudem setz en die Gesellschaften konsequent Maßnahmen zur Kostensenkung unter gleichzeitiger Aufrechterhaltungoder gar einem qualitativen Ausbau des touristischen Leistungsangebotes um.
Zuletzt war der Gästebeitrag 2024 erhöht worden , allerdings nur sehr moderat und fürKinder gar nicht . Dafür wurde n sechsstellige Beträge in die Infrastruktur der Nordsee -Lagune und des Campingplatz de m Campingplatz Tossens es Burhave investiert. Weitere Investitionen sind aufgeplant.
Was der Urlauber in Btujadingen für seinen Gästebeitrag bekommt:
Dass der Gästebeitrag nicht mit der Flut weggespült wird , sondern der Urlaubsgastdavon selbst profitiert, spürt man in Butjadingen . So werden in de n anerkanntenNordseeb ädern Tossens und Burhave mit Fedderwardesiel mit den Beiträgen unteranderem die Sicherheit und Sauberkeit im Wasser und am Strand garantiert, die Strand -Spielplätze und 14 Hektar Grünanlagen sowie Sanitäranlagen gepflegt. Dazuwerden die Barrierefreiheit und Mobilität gefördert. Mit der Gästekarte kann mankostenlos den Strandläufer, eine Busverbindung nach Nordenham, nutzen und sich den Nordseeflitzer kostenfrei leihen. Des Weiteren werden der Betrieb und Erhalt der Tourist-Information en, der Spielscheune , der Nordsee -Lagune und des Nationalpark - Haus Museum s Fedderwardersiel gesichert, genauso wie Animationsprogramm e plusKreativangebot e. Ohne den Gästebeitrag wären zudem die zahlreichen vergünstigtenund teilweise sogar kostenlosen Kurse, Erlebnisangebote und Konzerte wie dieHafenkonzerte in Fedderwardesiel oder die Konzertmuschel in Tossens nichtdarstellbar . „Auch wenn eine Erhöhung des Gästebeitrags notwendig war“, erklärt Bürgermeister Axel Linneweber, „profitieren sowohl die Gäste Butjadingens als auch die Gewerbetreibenden und die Einheimischen von öffentlichen touristischen Einrichtungen und Dienstleistun gen. “
Die Wertigkeit der Gästekarte wird ständig erhöht. So werden stetig neue Partnergewonnen, die den Gästen besondere Rabatte und Angebote gewähren. Auchaußerhalb der Gemeinde sind über den Verbund der Nordsee Card weitere Leistungen möglich.
Entlang der Nordseeküste zeigen die Gästebeitr äg e eine deutliche Spannbreite undbewegen sich derzeit zwischen 3,00 Euro und 5,50 Euro pro Erwachsenem und Tag.Die Unterschiede zwischen den Orten liegen damit bei mehr als 2,50 Euro. Butjadingen befindet sich innerhalb dieses Spektrums im unteren Mittelfeld. (Stand:Dez. 2025)
Weitere Informationen unter: https://www.butjadingen.de/informieren/gaestebeitrag
Über Butjadingen:
Butjadingen ist eine attraktive Urlaubsregion an der niedersächsischen Nordseeküste zwischen Jadebusen und Wesermündung. Geprägt vom UNESCO -Weltnaturerbe Wattenmeer, Grün -Stränden und dem gesunden maritimen Klima bietet die Halbinsel ideale Bedingungen für Erholung, Aktivurlaub und Naturerlebnisse. Gäste profitieren von einer vielfältigen touristischen Infrastruktur mit hochwertigen Unterkünften, Freizeitangeboten, Rad - und Wanderwegen sowie Kureinrichtungen. Der Tourismus ist ein zentraler Wirtschaftsfaktor der Region und prägt das Leben in der Gemeinde ganzjährig.
