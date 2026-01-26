Kontakt
Butjadingen: Bunter Spaß beim Kinderkarneval in der Spielscheune Butjadingen

Am Sonntag, 15. Februar 2026, steht in Burhave alles im Zeichen des farbenfrohen Kinderkarnevals. In der Spielscheune in der Strandallee 57A öffnet sich ab 10 Uhr der Einlass zu einem erlebnisreichen Tag für kleine Narren und fröhliche Familien. Das abwechslungsreiche Programm läuft von 11:30 bis 17:30 Uhr und verspricht jede Menge Unterhaltung und Bewegung.

Freuen dürfen sich die jungen Gäste auf eine Kids Disco mit Fiete & Fietje, ein spannendes Glücksrad, Kinderschminken und eine farbenfrohe Kostüm-Modenschau. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt – frische Waffeln und weitere Leckereien sorgen für Stärkung zwischen Tanz, Spiel und Spaß.

Ein besonderes Highlight: Wer verkleidet kommt, zahlt nur 1,50 € Eintritt. Damit richtet sich die Veranstaltung an Familien, die gemeinsam fröhlich und unbeschwert den Karneval feiern möchten – ganz ohne Trubel und mit viel Raum zum Mitmachen.

Der Kinderkarneval in der Spielscheune ist eine Veranstaltung des Tourismus-Service Butjadingen und verspricht einen unvergesslichen Tag voller Musik, Bewegung und Lachen inmitten der beliebten Ferienregion an der Nordsee

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

