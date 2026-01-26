Butjadingen: Bunter Spaß beim Kinderkarneval in der Spielscheune Butjadingen
Freuen dürfen sich die jungen Gäste auf eine Kids Disco mit Fiete & Fietje, ein spannendes Glücksrad, Kinderschminken und eine farbenfrohe Kostüm-Modenschau. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt – frische Waffeln und weitere Leckereien sorgen für Stärkung zwischen Tanz, Spiel und Spaß.
Ein besonderes Highlight: Wer verkleidet kommt, zahlt nur 1,50 € Eintritt. Damit richtet sich die Veranstaltung an Familien, die gemeinsam fröhlich und unbeschwert den Karneval feiern möchten – ganz ohne Trubel und mit viel Raum zum Mitmachen.
Der Kinderkarneval in der Spielscheune ist eine Veranstaltung des Tourismus-Service Butjadingen und verspricht einen unvergesslichen Tag voller Musik, Bewegung und Lachen inmitten der beliebten Ferienregion an der Nordsee
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG
Strandallee 61
26969 Butjadingen
www.butjadingen.de