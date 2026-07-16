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Butjadingen: Beachparty in der Nordsee-Lagune: Tanzen, Spielen und Sommerabend genießen

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Am 24. Juli wird die Nordsee-Lagune in Burhave zur sommerlichen Partyzone: Ab 18.30 Uhr lädt der Tourismus-Service Butjadingen zur Beachparty an der Lagune ein. Direkt am Wasser erwartet die Besucherinnen und Besucher ein entspannter Abend mit Musik, Bewegung und guter Stimmung.

Für den passenden Sound sorgt DJ Sven Nocker, der mit tanzbaren Beats und bekannten Hits den Sommerabend musikalisch begleitet. Wer nicht nur tanzen möchte, kann sich außerdem auf verschiedene Aktionen vor Ort freuen: Bei Bierpong und Flunkyball ist Teamgeist, Geschick und vor allem Spaß gefragt.

Die Beachparty bietet die perfekte Gelegenheit, gemeinsam mit Freunden den Tag ausklingen zu lassen, die besondere Atmosphäre der Nordsee-Lagune zu genießen und unter freiem Himmel zu feiern. Der Eintritt ist ab 18.30 Uhr frei!

Termin: 24. Juli
Beginn: ab 18.30 Uhr
Ort: Nordsee-Lagune Burhave
Musik: DJ Sven Nocker
Aktionen: Bierpong, Flunkyball und Tanzen

Der Tourismus-Service Butjadingen freut sich auf viele Gäste und einen stimmungsvollen Sommerabend an der Nordsee-Lagune.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG 
Strandallee 61
26969 Butjadingen-Burhave 
www.butjadingen.de

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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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