Butjadingen: Beachparty in der Nordsee-Lagune: Tanzen, Spielen und Sommerabend genießen
Für den passenden Sound sorgt DJ Sven Nocker, der mit tanzbaren Beats und bekannten Hits den Sommerabend musikalisch begleitet. Wer nicht nur tanzen möchte, kann sich außerdem auf verschiedene Aktionen vor Ort freuen: Bei Bierpong und Flunkyball ist Teamgeist, Geschick und vor allem Spaß gefragt.
Die Beachparty bietet die perfekte Gelegenheit, gemeinsam mit Freunden den Tag ausklingen zu lassen, die besondere Atmosphäre der Nordsee-Lagune zu genießen und unter freiem Himmel zu feiern. Der Eintritt ist ab 18.30 Uhr frei!
Termin: 24. Juli
Beginn: ab 18.30 Uhr
Ort: Nordsee-Lagune Burhave
Musik: DJ Sven Nocker
Aktionen: Bierpong, Flunkyball und Tanzen
Der Tourismus-Service Butjadingen freut sich auf viele Gäste und einen stimmungsvollen Sommerabend an der Nordsee-Lagune.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG
Strandallee 61
26969 Butjadingen-Burhave
www.butjadingen.de