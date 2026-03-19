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Butjadingen: Artenschutz hautnah erleben – Zoo am Meer Bremerhaven lädt im Rahmen der Mottowochen „Lüttje Schritte, grote Wark“ zu spannenden Führungen ein

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Im Rahmen der Butjenter Mottowochen Umwelt & Natur unter dem Motto „Lüttje Schritte, grote Wark“ lädt der Zoo am Meer in Bremerhaven zu zwei besonderen Führungen zum Thema Artenschutz ein. Die Termine finden am 23. und 27. März 2026, jeweils um 12:30 Uhr, statt.

Während der etwa 1,5-stündigen Führung erhalten die Teilnehmenden spannende Einblicke in die Artenschutzvitrine des Zoos. Dort werden eindrucksvolle Beispiele zu Wilderei, Umweltverschmutzung und Artensterben gezeigt – untermalt mit anschaulichen Materialien, die sogar berührt werden dürfen. In direkter Begegnung mit bedrohten Tierarten wird deutlich, warum der Schutz dieser Tiere so wichtig ist und welchen Beitrag der Zoo am Meer dazu leistet.

Darüber hinaus gibt es interessante Einblicke in den Alltag der Tierpflegerinnen und Tierpfleger: Was bedeutet eigentlich artgerechte Haltung? Und wie sieht das Leben der Tiere hinter den Kulissen aus? – Fragen, auf die die Führung lebendige Antworten gibt.

Für Interessierte gilt: rechtzeitig anmelden und einen der begrenzten Plätze sichern!

Erwachsene zahlen 14 €, für Kinder kostet die Führung 10 €. Tickets gibt es unter https://www.butjadingen.de/buchen/erlebnisse/tickets-buchen

Nach der Führung können Besucherinnen und Besucher den Zoo eigenständig weiter erkunden. Der Zoo am Meer ist bis auf die Aussichtsplattformen barrierefrei, Parkplätze und öffentliche Toiletten befinden sich in direkter Nähe. Hunde sind grundsätzlich im Zoo willkommen (Eintritt 1 €), dürfen bei den Führungen allerdings nicht mit hinter die Kulissen genommen werden.

Weitere Informationen zu den Mottowochen „Lüttje Schritte, grote Wark“ finden Sie unter www.butjadingen.de.

Ein Ausflug, der berührt, begeistert und zum Nachdenken anregt – für alle, die erleben möchten, wie wertvoll und schützenswert unsere Tierwelt ist.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG
Strandallee 61
26969 Butjadingen

 

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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