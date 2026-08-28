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Butjadingen: Aquarell-Mal-Workshop mit Peter Bock in Butjadingen

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Am 12. September 2026 lädt der Tourismus-Service Butjadingen zu einem Aquarell-Mal-Workshop mit dem Künstler Peter Bock ein. Von 10 bis 16 Uhr erhalten die Teilnehmenden eine Einführung in die Aquarellmalerei und können anschließend selbst kreativ werden. Als Inspiration stehen verschiedene Fotomotive zur Verfügung.

Peter Bock, geboren in Delmenhorst und heute in der Gemeinde Ganderkesee zuhause, ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der norddeutschen Kunstszene. Seine Leidenschaft für die Malerei entdeckte er 2002 – ausgelöst durch einen geschenkten Malkurs. Seitdem faszinieren ihn Farbe, Licht und Atmosphäre. Unterricht erhielt er unter anderem bei Georg Greiwe, Bärbel Wolters, Madlen Larionova und Andreas Mattern. Seine Werke waren bereits in zahlreichen regionalen und überregionalen Ausstellungen zu sehen, darunter im Packhaustheater Bremen, in der Galerie N Nienburg, beim Jacobs Unit ART Fest und bei „Kunst im Park“ in Bruchhausen-Vilsen.

Für den Workshop sollten Aquarellfarben, Aquarellpapier 300 g/m², Palette, Aquarellpinsel, Bleistift 2B/3B, Knetradiergummi und Wasserglas mitgebracht werden. Wer kein eigenes Material besitzt, kann dieses für 15 Euro gestellt bekommen.

Die Teilnahme kostet 40 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist bis zum 7. September 2026 unter www.butjadingen.de erforderlich.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG
Strandallee 61
26969 Butjadingen
Tel.-Nr.: +49 (0) 4733 / 929331
E-Mail: tina.toenjes@butjadingen.de
www.butjadingen.de

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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