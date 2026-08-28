Butjadingen: Aquarell-Mal-Workshop mit Peter Bock in Butjadingen
Peter Bock, geboren in Delmenhorst und heute in der Gemeinde Ganderkesee zuhause, ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der norddeutschen Kunstszene. Seine Leidenschaft für die Malerei entdeckte er 2002 – ausgelöst durch einen geschenkten Malkurs. Seitdem faszinieren ihn Farbe, Licht und Atmosphäre. Unterricht erhielt er unter anderem bei Georg Greiwe, Bärbel Wolters, Madlen Larionova und Andreas Mattern. Seine Werke waren bereits in zahlreichen regionalen und überregionalen Ausstellungen zu sehen, darunter im Packhaustheater Bremen, in der Galerie N Nienburg, beim Jacobs Unit ART Fest und bei „Kunst im Park“ in Bruchhausen-Vilsen.
Für den Workshop sollten Aquarellfarben, Aquarellpapier 300 g/m², Palette, Aquarellpinsel, Bleistift 2B/3B, Knetradiergummi und Wasserglas mitgebracht werden. Wer kein eigenes Material besitzt, kann dieses für 15 Euro gestellt bekommen.
Die Teilnahme kostet 40 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist bis zum 7. September 2026 unter www.butjadingen.de erforderlich.
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E-Mail: tina.toenjes@butjadingen.de
www.butjadingen.de